NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy nach den nachbörslich veröffentlichten vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Energietechnikkonzern habe die Konsensschätzungen deutlich übertroffen und damit für Erleichterung gesorgt, schrieb Analyst Simon Toennessen am Montag in einer ersten Reaktion. Er verwies auf den vorangegangenen Kurssturz wegen der Debatte um das chinesische KI-Start-up DeepSeek sowie um Investitionen und Energiebedarf von KI in der Zukunft./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 15:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2025 / 15:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ENER6Y0