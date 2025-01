Die Telekommunikationsbranche steht vor einer bedeutenden Veränderung, da der Mobilfunkanbieter Freenet einen Generationswechsel an der Unternehmensspitze vollzieht. Der Aufsichtsrat hat Robin John Andes Harries zum künftigen Vorstandsvorsitzenden bestellt, der ab August 2025 die strategische Führung des Unternehmens übernehmen wird. Der 42-jährige Branchenexperte, der aktuell noch im Vorstand des Technologieunternehmens Trivago tätig ist, bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Telekommunikationssektor mit. Seine dreijährige Bestellung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der langjährige CEO Christoph Vilanek seinen Rückzug angekündigt hat und seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird.

Strategische Neuausrichtung in Sicht

Mit der Berufung von Harries setzt Freenet auf einen Manager, der sich bereits in verschiedenen Führungspositionen der Digitalwirtschaft bewährt hat. Zwischen 2018 und 2024 zeichnete er sich durch seine erfolgreiche Tätigkeit in der Geschäftsführung bei bedeutenden Telekommunikationsunternehmen aus. Seine vorherige Position im Vorstand von Trivago seit April 2024 und seine langjährige Erfahrung in der Branche lassen auf eine vielversprechende Weiterentwicklung der Unternehmensstrategien hoffen. Der Wechsel in der Führungsetage markiert einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte und könnte neue Impulse für die weitere Marktpositionierung von Freenet setzen.

