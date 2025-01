Die Ernennung von Tesla-CEO Elon Musk zum Leiter des neu geschaffenen Department of Government Efficiency (D.O.G.E.) durch US-Präsident Trump sorgt für Bewegung am Aktienmarkt. Der Technologie-Milliardär soll in seiner neuen Position die Bürokratie in Washington reduzieren und Regierungsprozesse effizienter gestalten. Diese Entwicklung wird von Analysten als potenziell positiv für Tesla bewertet, da Musk nun direkten Einfluss auf regulatorische Rahmenbedingungen nehmen könnte.

Rüstungsunternehmen setzen auf Musks Einfluss

Bereits jetzt zeigt sich die Bedeutung von Musks neuer Position: Führende Rüstungsunternehmen wie General Atomics Aeronautical Systems wenden sich an den Tesla-Chef, um Veränderungen im Pentagon-Vertragssystem zu erwirken. In einem Brief an Musk fordert das Unternehmen eine Beschleunigung der Beschaffungsprozesse und den Abbau bürokratischer Hürden. Diese Entwicklung könnte sich auch positiv auf Teslas eigene Geschäftsbeziehungen mit Regierungsbehörden auswirken und neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen.

