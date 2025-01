BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Chef Christian Lindner will bei der Bundestagswahl ein schwarz-grünes Bündnis verhindern und dafür möglichst wieder selbst mitregieren. "Ein Prozentpunkt mehr oder weniger für die CDU entscheidet nichts. Aber ob die FDP im Bundestag ist oder nicht, das ändert die Republik fundamental", sagte Lindner dem Magazin "Stern". "Denn mit unserem Einzug in den Bundestag ist eine schwarz-grüne Mehrheit nach den meisten Umfragen ausgeschlossen. Wer keine Grünen in der Regierung will, sollte FDP wählen."

Lindner spielt hierbei auf einen Wahlausgang an, bei dem nur CDU/CSU, AfD, SPD und Grüne den Einzug in den Bundestag schaffen. Laut Umfragen könnten Union und Grüne dann mit einer Mehrheit rechnen. Unwahrscheinlicher wird dies, wenn eine weitere Partei - BSW, FDP oder Linke - die Fünf-Prozent-Hürde überspringt und ins Parlament einzieht. Allerdings sind Wahlumfragen generell mit Unsicherheiten behaftet und keine Prognosen auf den Wahlausgang.

Der frühere Bundesfinanzminister betonte: "Für mich ist klar, dass für unser Land Schwarz-Gelb das Beste wäre." Er könnte sich aber auch eine "Deutschlandkoalition" - benannt nach den Farben schwarz, rot, gelb - aus Union, SPD und FDP vorstellen. "Das größte Risiko für die Demokratie wäre Schwarz-Grün, wo nur AfD und SPD im Bundestag die Opposition bilden."/mi/DP/zb