Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Kennzahlen Geschäftsjahr 2024 (vorläufig und ungeprüft) Nettoumsatz von rund CHF 445 Mio. (GJ 2023: CHF 397.5 Mio.)

EBITDA-Marge bei zirka 13.8%, nach 11.3% im Geschäftsjahr 2023

Book-to-Bill von 1.0 zum Jahresende 2024 Comet hat heute die vorläufigen und ungeprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben. Der Nettoumsatz belief sich auf rund CHF 445 Millionen, was einer Steigerung von rund 12.1% gegenüber dem Vorjahr entspricht (GJ23: CHF 397.5 Millionen). Die EBITDA-Marge stieg auf rund 13.8% (GJ23: 11.3%). Im vierten Quartal erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 143 Mio. CHF, was eine deutliche Verbesserung sowohl gegenüber dem Vorjahr (Q4/23: 112.7 Mio. CHF, +27%) als auch gegenüber dem Vorquartal (Q3/24: 113.2 Mio. CHF, +26%) bedeutet. Das Umsatzwachstum wurde vollständig von der Erholung des Halbleitermarktes getragen. Das Tempo der Erholung war jedoch in den verschiedenen Segmenten der Halbleiterindustrie unterschiedlich. Während KI- und High-Performance-Computing (HPC)-Anwendungen ein schnelles Wachstum verzeichneten, blieben die verbraucherorientierten Märkte wie Smartphones und PCs sowie die traditionellen Industriesektoren, einschliesslich der Automobilindustrie, gedämpft. Diese ungleichmässige Erholung verdeutlicht die unterschiedlichen Geschwindigkeiten des Aufschwungs innerhalb der Branche. Hinsichtlich Profitabilität erreichte Comet eine EBITDA-Marge, die aufgrund höherer Investitionen und eines leicht ungünstigen Produktmixes leicht unter den letzten Erwartungen lag. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet Comet mit einer anhaltenden Erholung der Halbleiterindustrie, was zu einer besseren Performance als im Geschäftsjahr 2024 führen wird. Die geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 und ein detaillierter Ausblick des Managements für das Geschäftsjahr 2025 werden am 6. März 2025 bekannt gegeben. -Ende- Kontakt Dr. Ulrich Steiner VP Investor Relations & Sustainability T +41 31 744 99 95 ulrich.steiner@comet.ch Unternehmenskalender 6. März 2025 Jahresergebnis 2024 10. April 2025 76. Ordentliche GV, Trading Update Q1 31. Juli 2025 Halbjahresergebnis 2025 17. Oktober 2025 Trading Update Q3

