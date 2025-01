Abseits der großen Tech-Aktien lauern Vervielfacher. Ein Beispiel aus den USA ist die Carvana-Aktie mit 4.000 % innerhalb von 2 Jahren. Den Online-Gebrauchtwagenhändler herausfordern will Credissential. Das Startup will mit Künstlicher Intelligenz stationären Gebrauchtwagenhändlern eine Antwort gegen Carvana an die Hand geben. In 2025 soll skaliert werden. Gelingt dies, ist die Aktie viel zu günstig. Im DAX bietet Zalando deutliches Kurspotenzial. Der Online-Händler ist zurück auf dem Wachstumspfad, will mit der Übernahme von About You Shein und Temu Paroli bieten und Analysten raten zum Kauf. Dagegen fehlt es bei der Aktie von TeamViewer an Momentum. Die Analystenmeinungen gehen auseinander. Und erwacht die Aktie der Bitcoin Group endlich?

