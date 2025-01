Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Zürich, 28. Januar 2025 - Mit Ablauf der maximalen Amtszeit verlässt Dr. Monica Mächler zum Ende der laufenden Amtsperiode den Verwaltungsrat von Cembra. An der Generalversammlung 2025 wird Wanda Eriksen als ihre Nachfolgerin zur Wahl vorgeschlagen. Dr. Monica Mächler trat ihr Verwaltungsratsmandat bei Cembra im Frühjahr 2015 an. Sie hat sich als Vorsitzende des Prüf- und Risikoausschusses und als Mitglied des Verwaltungsrats mit hoher Professionalität für die Bank engagiert. Aufgrund der statutorischen Amtszeitbeschränkung von zehn Jahren steht Monica Mächler 2025 nicht mehr zur Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats zur Verfügung. An der ordentlichen Generalversammlung vom 24. April 2025 wird den Aktionärinnen und Aktionären Wanda Eriksen zur Wahl in den Verwaltungsrat von Cembra vorgeschlagen. Wanda Eriksen verfügt über langjährige Erfahrung als professionelle Verwaltungsrätin und fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Risikomanagement und Wirtschaftsprüfung sowie relevanten regulatorischen Entwicklungen. Sie ist Präsidentin des Verwaltungsrates der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde (RAB). Daneben ist Wanda Eriksen Verwaltungsrätin von AXA Schweiz, wo sie den Prüfungsausschuss leitet. Zudem ist sie aktuell Vorsitzende des Prüfungsausschusses und Mitglied des Risikoausschusses von J.P. Morgan SE (Frankfurt). Darüber hinaus war Wanda Eriksen viele Jahre Audit Partner bei PwC PricewaterhouseCoopers. Sie hat einen Master in Rechnungswesen der University of Illinois, ist diplomierte Wirtschaftsprüferin und US Certified Public Accountant (CPA). Franco Morra, Verwaltungsratspräsident von Cembra: «Im Namen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung danke ich Monica Mächler ganz herzlich für ihre ausserordentliche Leistung und ihren grossen Einsatz für Cembra. Mit ihrer herausragenden Expertise und Erfahrung in Recht, Finanzmarktregulierung und Governance hat sie massgeblich zur Stärkung und Resilienz der Bank beigetragen. Ich freue mich, dass wir unseren Aktionärinnen und Aktionären mit Wanda Eriksen eine hochqualifizierte Persönlichkeit zur Wahl vorschlagen dürfen, die unseren Verwaltungsrat mit ihrer weitreichenden Kompetenz optimal ergänzen wird.» Kontakt Medien: Nicole Bänninger, Head Corporate Communications

+41 44 439 85 12, media@cembra.ch Investor Relations: Marcus Händel, Head Investor Relations & Sustainability

+41 44 439 85 72, investor.relations@cembra.ch

Über Cembra

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von innovativen Finanzierungs- und Zahlungslösungen. Unsere Produktepalette umfasst Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, das Angebot von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen und Sparprodukte.



In unseren Geschäftsbereichen Lending und Payments betreuen wir über 2 Millionen Kundinnen und Kunden in der Schweiz und beschäftigen mehr als 850 Mitarbeitende aus rund 40 Ländern. Wir haben unseren Hauptsitz in Zürich und sind in der ganzen Schweiz über unser Filialnetz und unsere Online-Vertriebskanäle sowie über unsere Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler tätig.



Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist von führenden ESG-Ratingagenturen für ihre starke Leistung im Bereich Nachhaltigkeit anerkannt.



