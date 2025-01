Es war gestern ein sehr schwieriger Börsentag für Siemens Energy. Denn die Aktie verlor wegen der DeepSeek-Meldung zweistellig an Wert. Immerhin ist der Energietechnikkonzern robust in das neue Geschäftsjahr gestartet und hat besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. So stieg der Umsatz im ersten Geschäftsquartal von 7,65 Milliarden auf 8,9 Milliarden Euro.Auf vergleichbarer Basis - bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte - lag das Plus bei 18,4 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte ...

