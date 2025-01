Berlin (ots) -- Viele Versicherer kürzen private Renten um bis zu 25%. transparent-beraten.de berechnet anhand eines Durchschnittsbürgers, was dies für die Rente bedeuten kann.- Das Landgericht Köln erklärte eine Rentenkürzung bereits als unwirksam. Wir informieren Betroffene über die weiteren rechtlichen Entwicklungen.- Betroffene erfahren, warum sie juristisch gegen die Kürzungen vorgehen sollten. Unqualifizierte Anwälte können die Rechtssprechung negativ beeinflussen und den Erfolg aller Betroffenen verhindern. transparent-beraten.de gibt Tipps, worauf Betroffene achten müssen.Mehrere Zehntausend Euro weniger RenteVersicherer kürzen seit Jahren die privaten Renten hunderttausender Versicherter, teilweise um bis zu 25%. Sie senken hierfür den Rentenfaktor. transparent-beraten.de berechnet, dass dies für einen Durchschnittsbürger insgesamt 22.417 Euro weniger Rente bedeuten kann.Abschließende Entscheidung erst in ein paar Jahren erwartetVerbraucher und Verbraucherzentralen gehen juristisch gegen die Kürzungen der privaten Renten vor. Das Landgericht Köln entschied bereits, dass die Absenkung des Rentenfaktors unwirksam sei. Versicherer nehmen jedoch die Kürzungen nicht zurück, da das Urteil über diesen Einzelfall hinaus nicht rechtlich bindend ist. Rechtsanwalt Dr. Knut Pilz, der den Prozess gegen Rentenkürzungen gewonnen hat, rechnet allerdings erst in ein paar Jahren mit einer ersten Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Außerdem kann sich eine abschließende Entscheidung durch eine differenzierte Rechtssprechung zu einzelnen Klauseln verzögern.Warum Betroffene handeln solltenPilz empfiehlt Betroffenen, rechtlich gegen das Urteil vorzugehen. Nicht nur kann es bei den Rentenkürzungen um hohe Summen gehen, auch können Ansprüche verjähren. Verbraucher sollten dabei beachten, dass es für eine Rechtssprechung in ihrem Sinne auf die Qualität jeder Klage ankommt.Der Beitrag samt Beispielrechnung, Einschätzung von Dr. Knut Pilz und Empfehlungen für Verbraucher ist hier einsehbar: https://www.transparent-beraten.de/ratgeber/kuerzungen-privater-rente/transparent-beraten.de bietet Ratgeber zu den Themen Versicherung, Altersvorsorge und Finanzen. Für eine hohe Qualität der Inhalte stimmt sich die Redaktion mit hausinternen Experten ab. Diese beraten Kunden kostenfrei und ausgewogen.Pressekontakt:Talke Flörckenpresse@transparent-beraten.deOriginal-Content von: transparent-beraten.de GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118527/5958393