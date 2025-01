WIEN, Österreich - 28. Jänner 2025 - Der Aufsichtsrat der BAWAG Group hat beschlossen, die Mandate aller sechs Vorstandsmitglieder bis Ende Dezember 2029 zu verlängern. Diese Veränderungen spiegeln das langfristige Engagement - sowohl seitens des Aufsichtsrats als auch seitens der Vorstandsmitglieder - für das anhaltend profitable Wachstum und den Erfolg der BAWAG Group wider.

"Meine Kolleginnen und Kollegen im Aufsichtsrat und ich freuen uns, bekannt geben zu können, dass die Mandate des Vorstands bis Ende 2029 verlängert wurden. Persönlich blicke ich mit großer Zuversicht und Vorfreude auf den Weg, der vor der BAWAG Group liegt. Insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten Akquisitionen war es mir ein Anliegen, sicherzustellen, dass das bewährte Team, das das Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren erfolgreich transformiert hat, die strategische Ausrichtung weiterhin vorantreibt und damit die Kontinuität im Management gewährleistet bleibt", kommentierte Aufsichtsratsvorsitzender Egbert Fleischer.

"Zunächst möchte ich dem Aufsichtsrat meinen herzlichen Dank aussprechen, das langfristige Engagement des Vorstands sicherzustellen und für die jahrelange Unterstützung unseres Führungsteams. Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeiten wir als starkes und eingespieltes Team zusammen und haben ein herausragendes Senior Leadership Team aufgebaut, das die Transformation unseres Konzerns maßgeblich vorantreibt. Unser Erfolg zeigt, wie lohnend es ist, geduldig und diszipliniert zu bleiben und strategische Entscheidungen stets mit einer langfristigen Perspektive zu treffen. Ich bin zutiefst dankbar für die Unterstützung seitens des Aufsichtsrats, Investoren, Kunden sowie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie für das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird, dieses außergewöhnliche Unternehmen führen zu dürfen. Noch nie war die Zukunft der Bank so vielversprechend wie heute, und wir blicken mit Begeisterung auf die zahlreichen Chancen, die vor uns liegen. Wir sind entschlossen, weiterhin unser Bestes zu geben und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen", erklärte Anas Abuzaakouk, CEO der BAWAG Group.

Die BAWAG Group berichtet am 4. März 2025 die Ergebnisse für das Finanzjahr 2024 und wird am selben Tag einen Investorentag veranstalten.

Über die BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,5 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Westeuropa sowie den USA.

Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie. Diese Aussendung sowie weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für Investoren, sind auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group unter https://www.bawaggroup.com/IRverfügbar.

Diese Aussendung sowie weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für Investoren, sind auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group unter

https://www.bawaggroup.com/IRverfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" über die Finanz- und Ertragslage, die Geschäftspläne und die zukünftige Entwicklung der BAWAG Group. Wörter wie "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "rechnet mit", "kann", "wird", "sollte", "würde", "könnte" und andere ähnliche Ausdrücke sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche Bedingungen, das regulatorische Umfeld, Kreditkonzentrationen, Lieferanten, Mitarbeiter, Technologie, Wettbewerb und Zinssätze. Die Empfänger werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten Ergebnissen abweichen können. Weder die BAWAG Group noch ihre verbundenen Unternehmen, Berater oder Vertreter haften in irgendeiner Weise (durch Fahrlässigkeit oder anderweitig) für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Veröffentlichung bzw. ihres Inhalts oder in sonstiger Weise in Verbindung mit dieser Veröffentlichung ergeben. Die vorliegende Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und gilt weder gänzlich noch teilweise als Grundlage eines Vertrages oder Verpflichtung jeglicher Art. Diese Erklärung wurde ausdrücklich zu dem Zweck der Berufung auf "Safe-Harbor-Bestimmungen" aufgenommen.

Kontakt:

Financial Community:

Jutta Wimmer

Medien:

Manfred Rapolter

Dieser Text steht auch zum Download auf unserer Website bereit: https://www.bawaggroup.com