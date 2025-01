Die Aktie der DHL Group konnte zuletzt etwas Boden gut machen. Indes setzt im Tarifkonflikt bei der Tochter Deutsche Post die Gewerkschaft Verdi nun auf Warnstreiks, um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Beschäftigte in Großstädten und größeren Städten in allen Bundesländern seien am Dienstag zu vollschichtigen Warnstreiks aufgerufen, teilte Verdi in Berlin mit.Es werde zu Ausfällen und Verzögerungen bei der Zustellung von Paketen und Briefen kommen. Verdi-Vize Andrea Kocsis begründete den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...