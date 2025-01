The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.01.2025ISIN NameDE000A2E4DT4 SACHSEN-ANH.LS 18/25XS1944456109 IBM 19/25DE000HLB5KA3 LB.HESS.-THR.IS.02B/2018US9128283V09 US TREASURY 2025DE000DDA0KP7 DZ BANK IS.A943US912828Z526 USA 19/25ES0000012F92 SPANIEN 20/25XS2078976805 PPF TELECOM GR. 19/25 MTNNO0010874050 MOWI 20/25 FLRDE000DL19T42 DT.BANK MTN 18/25XS1757821688 SUMMIT PROPERT.18/25 REGSCA77406R1082 ROCKRIDGE RESOURCES LTDGB00BLPK7110 GROSSBRIT. 21/25LV0000570174 LETTLAND 19/25 ZOXS2198213956 TEV.P.F.N.II. 20/25DE000A3E5S26 NIIIO FIN.GR WA 21/26USL4441RAA43 GOL FINANCE 17/25 REGSUS91282CGF23 USA 23/25 FLRXS2581756629 MUNICIP.FIN. 23/33 MTNUS91282CGG06 USA 23/25US500769JR67 KRED.F.WIED.V.22/2025 DLXS2438615606 VW FIN.SERV. MTN.22/25IT0005607459 ITALIEN 24/25 ZO