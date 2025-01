EQS-Media / 28.01.2025 / 08:00 CET/CEST

Berlin, 28. Januar 2025 - Seit 2016 verfolgt LIQID die Mission, anspruchsvollen Privatanlegern einen Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher sehr großen Vermögen vorbehalten waren. Mit Einführung der "Smart Money Portfolios" erreicht das Unternehmen nun einen weiteren Meilenstein: Kunden erhalten in wenigen Klicks ein maßgeschneidertes und kosteneffizientes Portfolio, das den Anlageansatz von führenden Family Offices spiegelt -

für einen Bruchteil der bisher notwendigen Mindestanlage. Das Smart Money, also institutionelle Investoren wie Family Offices und Stiftungen, konnte in den letzten 20 Jahren mit einem kosteneffizienten, strategischen und diversifizierten Anlageansatz die Renditen des breiten Marktes übertreffen. Neben dem Kapitalmarkt investieren diese professionellen Anleger in nicht börsennotierte Anlagen wie Private Equity. Waren vormals in der Regel Anlagebeträge in Millionenhöhe erforderlich, um ein Portfolio durch Anlageklassen wie Private Equity zu erweitern, können Kunden den professionellen Multi-Asset-Ansatz nun bereits ab 100.000 Euro umsetzen. Christian Schneider-Sickert, Gründer und CEO von LIQID, sagt: "Mit den Smart Money Portfolios erfüllen wir ein zentrales Ziel: Erfolgreichen Menschen bieten wir Zugang zu dem bewährten Investmentansatz von Family Offices und Stiftungen - in einem individuell abgestimmten Portfolio, das wir fortlaufend für sie steuern. Damit setzen wir neue Maßstäbe für die Demokratisierung der professionellen Vermögensverwaltung und schaffen ein in Europa derzeit einzigartiges Angebot." Diversifikation optimiert Rendite-Risiko-Profil Die "Smart Money Portfolios" basieren auf LIQIDs vielfach ausgezeichneten Kapitalmarktstrategien und der über 100-jährigen Investmentexpertise des Partners LGT, einer renommierten Schweizer Privatbank im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein. Neu ist die Integration von Private Equity in das Portfolio. Christian Schneider-Sickert erklärt: "Private Equity ist für das Smart Money unerlässlich, vielen Privatanlegern aber noch unbekannt. Historisch gesehen haben professionelle Investoren mit einer Private-Equity-Beimischung von 20 bis 30 Prozent deutlich stabilere und höhere Renditen als privat gehaltene Portfolios erzielt." Für die Private-Equity-Beimischung setzt LIQID auf Private Equity NXT, einen European Long-Term Investment Fund (ELTIF), für den das Unternehmen seit Mai 2024 über 160 Millionen Euro an Kundengeldern gewinnen konnte. NXT basiert auf einer kosteneffizienten Co-Investment-Strategie, die Seite an Seite mit führenden Private-Equity-Managern wie EQT, KKR, Nordic Capital und TPG in wachstumsstarke Unternehmen im globalen Mittelstand investiert. Hierbei kooperiert LIQID mit Neuberger Berman, einem der größten Private-Equity-Investoren weltweit. "Mit einer Beimischung von Private Equity profitieren unsere Kunden von zusätzlicher Diversifikation und einer aktiven Wertschöpfung, die an der Börse kaum möglich ist. Unsere Analysen zeigen, dass eine 20-prozentige Beimischung von Private Equity die Schwankungen in einem klassischen Portfolio aus Aktien und Anleihen über die letzten zwanzig Jahre um mehr als 16 Prozent reduziert und seine Rendite zugleich um mehr als 20 Prozent erhöht hat," erklärt Christian Schneider-Sickert. "Während ein klassischer Private-Equity-Fonds das Kapital mehrjährig bindet, kann eine Anlage über ELTIFs inzwischen quartalsweise veräußert werden. Für Privatanleger ist das ein entscheidender Vorteil, da es auch eine Integration in die Vermögensverwaltung möglich macht", ergänzt der Gründer und CEO. Asset Allokation orientiert sich an individuellen Anlagezielen Die Zusammensetzung der "Smart Money Portfolios" wird individuell auf die Risikopräferenz der Kunden abgestimmt. Anleger können zwischen neun Risikoklassen wählen, wobei die Private-Equity-Beimischung zwischen 10 und 30 Prozent liegt. "Wir erstellen für unsere Kunden eine eigene strategische Asset Allokation, die exakt auf ihre Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist", erläutert Johannes Gamroth, Head of Asset Management bei LIQID. LIQID sorgt dabei für eine kontinuierliche Überwachung und Anpassung. "Bei Bedarf schichten wir das Portfolio um - einschließlich der Private-Equity-Beimischung - und stellen sicher, dass das gewünschte Rendite-Risiko-Profil gewahrt bleibt", ergänzt Johannes Gamroth. "Auch die unabhängige Auswahl der Wertpapiere wird regelmäßig überprüft und optimiert, sobald bessere oder kostengünstigere Alternativen verfügbar sind." Über LIQID: LIQID ist ein bankenunabhängiges Wealth-Tech-Unternehmen mit Standorten in Berlin und München, das anspruchsvollen Menschen eine Geldanlage auf Family-Office-Niveau möglich macht. LIQID verwaltet ein Vermögen von über 3 Milliarden Euro und bietet exklusive Anlagelösungen, die bisher nur institutionellen Investoren oder Hochvermögenden offenstanden. Neben einem individuellen Wealth Management ab 100.000 Euro umfassen diese professionell kuratierten Portfolios aus den weltweit führenden Private-Equity- oder Venture-Capital-Fonds. Seit 2024 bietet das Unternehmen mit LIQID Private Equity NXT Privatanlegern bereits ab 10.000 Euro - inklusive Sparplan - Zugang zu exklusiven Co-Investments gemeinsam mit den führenden Private-Equity-Fonds. Hinter dem Unternehmen stehen unter anderem HQ Trust, das Multi-Family-Office der Familie Harald Quandt, und die LGT, eine Privatbank im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein. Laut der Financial Times zählt LIQID zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa. Seit 2017 wurde das Unternehmen vom Wirtschaftsmagazin Capital und dem Ranking-Institut firstfive AG jährlich für seine Vermögensverwaltung ausgezeichnet.

Emittent/Herausgeber: LIQID Investments GmbH

Schlagwort(e): Finanzen



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.