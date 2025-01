Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

- Strategische Expansion durch geplante Übernahme von Alea Health Holdings Limited, einem in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen KI-Unternehmen

- Proprietärer Sprachassistent mit dialogorientierter KI für die Aufnahme und Triage von Patienten

- Erweiterte geografische Reichweite - Eintritt in den Gesundheitsmarkt des Nahen Ostens

- Verbesserung der psychischen Gesundheitsfürsorge durch Nutzung der proprietären und KI-gestützten Mental Health Platform von Alea zur Verbesserung der Primär- und Fachversorgung

- Verbesserte personelle Stärke: Expertise als Motor für Innovation

Vancouver, BC - 28. Januar 2025 - Treatment.com AI Inc. ("Treatment AI" oder das "Unternehmen") (WKN: A3EYD8 - CSE: TRUE - OTC: TREIF), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Alea Health Holdings Limited ("Alea Health") eine verbindliche Absichtserklärung vom 28. Januar 2025 (die "Absichtserklärung") über die geplante Übernahme von Alea Health durch Treatment (die "geplante Transaktion") abgeschlossen hat. Alea Health ist ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiges Technologieunternehmen, das innovative KI-Lösungen für die primäre und psychische Gesundheitsversorgung entwickelt.

Strategische Plattformerweiterung mit Alea Health

Alea Health hat eine proprietäre Online-Therapieplattform entwickelt, die KI-gestützte Tools zur Bewältigung psychischer Probleme einsetzt. Die Plattform des Unternehmens nutzt dialogorientierte KI und Sprachtechnologie, um die Aufnahme und Nachsorge von Patienten zu optimieren, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und die Patientenbindung zu verbessern.

Die Übernahme von Alea Health steht im Einklang mit der Mission von Treatment, innovative KI-Lösungen im Gesundheitswesen bereitzustellen und seine Fähigkeiten in den schnell wachsenden Bereichen psychische Gesundheit und KI-gesteuerte Gesundheitstechnologie zu erweitern.

Nutzung von Conversational AI für die Transformation des Gesundheitswesens

Treatment setzt sich seit jeher für den Einsatz von Conversational AI in allen Aspekten der Gesundheitsversorgung in den nächsten 5 bis 10 Jahren ein. Voice AI hat das Potenzial, viele Aspekte unserer derzeitigen Gesundheitssysteme zu beeinflussen, darunter:

- KI-gestützte und automatisierte mehrsprachige Patientenaufnahme, -triage und -bewertung

- Straffung der Verwaltungsaufgaben von medizinischen Fachkräften

- Unterstützung bei klinischen Entscheidungen

- Fernüberwachung von Patienten und Nachsorge nach der Entlassung aus dem Krankenhaus/der Klinik

- Unterstützung und Therapie im Bereich der psychischen Gesundheit

Die Integration der Plattform von Alea Health mit der firmeneigenen Global Library of Medicine (GLM) von Treatment, einer hochmodernen und personalisierten KI-Gesundheitsmaschine, soll die Fähigkeit des Unternehmens verbessern, eine einheitliche und umfassende Lösung bereitzustellen, die auf die Bedürfnisse der Gesundheitssysteme weltweit zugeschnitten ist.

Erweiterte geografische Reichweite - VAE

Der Golf-Kooperationsrat (GCC) kündigte Ende 2024 an (siehe: Revolutionierung des Gesundheitswesens im GCC: KI, Innovation und Datenauswirkungen), dass er bis zu 135 Milliarden US-Dollar investieren will, um das Gesundheitswesen durch KI und datengesteuerte Innovationen zu revolutionieren. Mit seiner Präsenz in den VAE und einer etablierten Pipeline von Möglichkeiten bietet Alea Health Treatment einen entscheidenden Halt in der Region.

Diese geplante Übernahme stellt die erste große Investition von Treatment im Nahen Osten dar und ermöglicht es dem Unternehmen, starke lokale Beziehungen aufzubauen und einen Markt zu erschließen, der auf die Modernisierung der Gesundheitsversorgung ausgerichtet ist.

Förderung der psychischen Gesundheit zur Verbesserung der Grundversorgung

Die Übernahme von Alea Health stärkt den Fokus von Treatment auf die Integration von psychiatrischen Diensten in die Primärversorgung. Die Global Library of Medicine (GLM) von Treatment unterstützt derzeit über 1.000 Krankheiten und 10.000 Symptome und Risikofaktoren und plant, ihre Kapazitäten im Bereich der psychischen Gesundheit bis 2025 zu erweitern.

Der innovative Ansatz von Alea Health kombiniert KI und multimodale Analysen, einschließlich Stimmungsanalysen und die Verarbeitung von Sprachdaten in natürlicher Sprache, um die therapeutische Abstimmung zu verbessern und die therapeutische Allianz vorherzusagen, ein entscheidender Faktor für erfolgreiche Ergebnisse im Bereich der psychischen Gesundheit.

Mit einem Netzwerk von über 35 international lizenzierten Therapeuten, die die unterschiedliche demografische Zusammensetzung der Einwohner der VAE widerspiegeln, bietet die Online-Therapieplattform von Alea Health den Patienten die Möglichkeit, Therapeuten auszuwählen, Sitzungen zu planen und zu bezahlen und die Therapie online durchzuführen. Die Plattform umfasst auch einen KI-gestützten Mental Health Coach, der rund um die Uhr für kontinuierliche Unterstützung zwischen den Therapiesitzungen sorgt.

Verbesserte Belastbarkeit: Fachwissen als Innovationsmotor

Das unternehmerische Team hinter Alea Health verfügt zusammen über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen KI, maschinelles Lernen, SaaS, Cloud-Dienste und Datenwissenschaft - entscheidende Komponenten für erfolgreiche Healthtech-Lösungen.

Mit beruflichen Hintergründen in Nordamerika, Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten verfügt das Team über umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen psychische Gesundheitsdienste, Telemedizin, medizinische Geräte, digitale Krankenhausstrategien und Patientenaufnahmesoftware. Dieser Wissensschatz wird die Fähigkeiten von Treatment.com AI bei der Bereitstellung innovativer Lösungen im gesamten Gesundheitswesen weiter verbessern.

Das Kernteam von Alea Health besteht aus:

Richard Dallala - Chief Executive Officer (CEO)

Richard Dallala bringt über ein Jahrzehnt Erfahrung in den Bereichen Gesundheitstechnologie und strategische Beratung mit. Als CEO von Alea Health leitet er die Entwicklung KI-gestützter Lösungen für psychische Gesundheit mit Schwerpunkt auf wertorientierter Versorgung. Zuvor war Richard Dallala als Unternehmensberater bei McKinsey & Company tätig, wo er strategische Engagements in verschiedenen Branchen, darunter auch im Gesundheitswesen, unterstützte. Als New Services Manager bei Dialogue Technologies, Mirah inc. und Cleveland Clinic Advisory trug er auch zu Initiativen im Bereich der psychischen Gesundheit bei. Richard hat einen Abschluss in Maschinenbau von der McGill University und treibt mit seiner Führungsrolle weiterhin Innovationen im Gesundheitswesen voran.

Saleh Paracha - Chief Technology Officer (CTO)

Saleh ist ein visionärer Technologieführer und leitet die Innovation und Umsetzung der Technologiestrategie von Alea Health. Unter seiner Führung brachte das Unternehmen eine Online-Therapieplattform auf den Markt, die im ersten Monat über 1.000 Kunden betreute und KI-gesteuerte Chat-, Planungs- und Videokonferenzfunktionen integrierte. Zu Salehs früheren Erfahrungen gehören Positionen bei Phreesia, wo er eine 100 Millionen Dollar Umsatz generierende Zahlungsplattform betreute und erweiterte, und bei Dreamscape Labs, wo er SaaS-Augmented-Reality-Lösungen entwickelte. Saleh ist Absolvent der University of Waterloo mit Fachkenntnissen in den Bereichen KI, SaaS und Cloud Computing und zeichnet sich durch den Aufbau skalierbarer, sicherer Plattformen und die Förderung leistungsstarker Teams aus.

Marco Bertetti - Chief Data Officer (CDO) & Chief Operating Officer (COO)

Marco ist ein erfahrener Datenwissenschaftler und operativer Stratege mit einer Erfolgsbilanz bei der Entwicklung wirkungsvoller Datenprodukte. Bei Alea Health ist er sowohl für die Datenstrategie als auch für das operative Wachstum zuständig. Zuvor war er als leitender Datenwissenschaftler bei Delivery Hero Talabat tätig, wo er die Anreize für Nutzer durch maschinelles Lernen optimierte, und als leitender Datenwissenschaftler bei Stint, wo er unternehmensweite Experimentierrahmen aufstellte. Marco leitete außerdem fortgeschrittene Analyseteams bei Skyscanner und entwickelte dort maschinell lerngesteuerte Lösungen. Mit akademischen Grundlagen in Datenwissenschaft und internationaler Wirtschaft vom University College London und der Universität Turin erweitert Marcos Fachwissen die Innovationskapazität von Alea Health, während er seine Doktorarbeit im Bereich der Verarbeitung natürlicher Sprache schreibt.

Dr. Essam Hamza, CEO von Treatment.com AI, kommentiert: "Wir freuen uns, das Team von Alea Health bei Treatment.com AI willkommen zu heißen. Sie bringen nicht nur einzigartige Fähigkeiten und Erfahrungen mit, sondern auch eine unglaubliche proprietäre Plattform, die wir bereits in die Software von Treatment.com AI integriert haben. Die Möglichkeit, eine virtuelle "KI-Krankenschwester" mit GLM-Unterstützung zu haben, die Anrufe von Patienten entgegennimmt, verschiedene Sprachen versteht, eine detaillierte intelligente Krankengeschichte erstellt und dabei hilft, Patienten angemessen an den richtigen Anbieter zu überweisen, ist eine potenziell bahnbrechende Lösung im Gesundheitswesen. Wir werden an einer vollständig integrierten Plattform arbeiten und hoffen, die neuen Produkte bald auf den Markt und zu unseren Kunden zu bringen.

Richard Dallala, Mitbegründer und CEO von Alea Health, kommentiert: "Die Übernahme von Alea Health durch Treatment.com AI stellt einen entscheidenden Fortschritt in unserer Kernaufgabe dar, die neueste KI-Technologie zu nutzen, um den Zugang und die Effizienz im Gesundheitswesen, einschließlich der psychischen Gesundheit, erheblich zu verbessern. Durch die Integration unserer KI-Fähigkeiten in die GLM-Bibliothek können wir die Reichweite unserer Technologie auf ein breiteres Publikum ausdehnen und so die Grundlage für eine tiefgreifendere Wirkung auf die Ergebnisse im Gesundheitswesen schaffen."

Überblick über die Transaktion

Die Absichtserklärung sieht vor, dass Treatment 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien am Kapital von Alea (die "Alea-Aktien") durch die folgenden Zahlungen erwirbt: (i) eine Barzahlung in Höhe von 15.000 USD innerhalb von sieben (7) Werktagen nach Unterzeichnung der Absichtserklärung, die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Absichtserklärung bereits erfolgt ist; (ii) eine Barzahlung in Höhe von 180.000 USD an den Inhaber einer einfachen Vereinbarung über zukünftige Eigenkapitalanteile von Alea Health am Abschlussdatum der geplanten Transaktion (das "Abschlussdatum"); (iii) eine Barzahlung in Höhe von 1 120.000 US-Dollar am Abschlussdatum an die Alea-Aktionäre, pro rata im Verhältnis zu ihren Beteiligungen; und (iv) die Ausgabe von Stammaktien am Kapital von Treatment mit einem Gesamtwert von 100.000 US-Dollar (die "Gegenwertaktien") am Abschlussdatum, wobei der Wert jeder Gegenwertaktie vorbehaltlich der Preisanforderungen der Canadian Securities Exchange (die "CSE") festgelegt wird. Die Gegenwertaktien unterliegen Treuhand- und Wiederverkaufsbeschränkungen, die von Treatment und Alea Health vereinbart werden.

Die Absichtserklärung legt bestimmte Bedingungen fest, unter denen die geplante Transaktion abgeschlossen wird. Die geplante Transaktion unterliegt weiterhin bestimmten Abschlussbedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (a) Abschluss der üblichen Due-Diligence-Prüfung; (b) Verhandlung und Abschluss einer endgültigen Vereinbarung; (c) Abschluss von Arbeits- oder Beraterverträgen mit bestimmten Schlüsselmitarbeitern von Alea; und (d) Erhalt aller erforderlichen behördlichen und externen Genehmigungen und, falls zutreffend, der Zustimmung der Aktionäre von Alea Health. Es kann nicht garantiert werden, dass die geplante Transaktion wie vorgesehen oder überhaupt abgeschlossen wird.

Zusätzlich zur vertraglichen Hinterlegung werden alle im Rahmen der geplanten Transaktion ausgegebenen Wertpapiere gemäß den Ausnahmen vom Prospekt gemäß National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions der Canadian Securities Administrators ausgegeben und können einer anwendbaren gesetzlichen Haltefrist sowie etwaigen Hinterlegungsbeschränkungen unterliegen, die gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen auferlegt werden.

Über Treatment.com AI Inc.

Treatment.com AI ist ein Unternehmen, das KI (künstliche Intelligenz) und bewährte klinische Verfahren einsetzt, um den Gesundheitssektor positiv zu verbessern und aktuelle Ineffizienzen und Herausforderungen zu bewältigen. Mit der Unterstützung von Hunderten von medizinischen Fachkräften weltweit hat Treatment.com AI eine umfassende, personalisierte KI-Engine für das Gesundheitswesen entwickelt - die Global Library of Medicine (GLM). Mit mehr als 10.000 medizinischen Expertenbewertungen liefert die GLM geprüfte klinische Informationen und Unterstützung für alle medizinischen Fachkräfte und bietet empfohlene Tests (physische und Laboruntersuchungen), Bildgebung und Abrechnungscodes. Die GLM hilft medizinischen Fachkräften (Ärzten, Krankenschwestern oder Apothekern), ihren Verwaltungsaufwand zu reduzieren, schafft mehr Zeit für notwendige persönliche Patiententermine und ermöglicht eine größere Konsistenz bei der Qualität der Patientenbetreuung. Die GLM-Plattform von Treatment.com AI unterstützt Fachkräfte im Gesundheitswesen und ermöglicht die Einbeziehung benachteiligter Bevölkerungsgruppen. Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Treatment finden Sie www.treatment.com oder per E-Mail: info@treatment.com

Über Alea Health Holdings Limited

Alea Health ist ein Technologie-Startup mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das im Juni 2024 gegründet wurde, nachdem es sich eine Pre-Seed-Investition von Antler VC gesichert hatte. Alea Health entwickelt eine multimodale Analyse (z. B. Stimmungsanalyse und Verarbeitung natürlicher Sprache) von Sprachdaten von Patienten und Anbietern psychosozialer Dienste, um die Zuordnung zu verbessern. Dieser Ansatz konzentriert sich auf die Vorhersage der therapeutischen Allianz, einem der wichtigsten Indikatoren für erfolgreiche Therapieergebnisse. Alea Health betreibt derzeit ein Netzwerk von über 35 lizenzierten Therapeuten und bietet eine firmeneigene Online-Therapieplattform an. Diese Plattform ermöglicht es Patienten, ihren Therapeuten auszuwählen, Sitzungen online zu planen und zu bezahlen und Therapiesitzungen nahtlos durchzuführen. Darüber hinaus bietet Alea Health einen KI-basierten Mental Health Coach, der rund um die Uhr zur Verfügung steht, um Patienten zwischen den Therapiesitzungen zu unterstützen. Alea Health hat außerdem ein vollständig KI-gestütztes (Künstliche Intelligenz) Aufnahmeverfahren entwickelt, das die Bedürfnisse und Präferenzen der Patienten durch dynamische Befragung erfasst und gleichzeitig Sprachdaten analysiert.

Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Alea Health finden Sie unter www.aleahealth.co oder senden Sie eine E-Mail an info@aleahealth.co.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Essam Hamza, CEO

Treatment.com AI Inc. (TRUE)

mailto:ehamza@treatment.com

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@treatment.com

Telefon: +1 (612) 788-8900

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von Treatment.com AI in Bezug auf das Unternehmen und das wirtschaftliche Umfeld, in dem es tätig ist, beruhen, einschließlich der Umsetzung der Initiative zur Kommunikation mit den Aktionären und deren Zeitplan. Obwohl Treatment.com davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, und die Leser sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden, und Treatment.com ist nicht verpflichtet, sie öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen oder dem Auftreten zukünftiger Ereignisse oder Umstände Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78234Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78234&tr=1



