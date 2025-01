Frankfurt (ots) -Die Degussa Goldhandel blickt auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück. Ursächlich dafür war vor allem signifikantes Wachstum in allen sechs neu definierten Geschäftsbereichen (Ankauf und Verkauf von Investmentprodukten, Altgoldankauf, Goldsparplan, Wertlager, Schließfächer). Obwohl erst ein knappes halbes Jahr auf dem Markt, trug der Goldsparplan mit dem Kooperationspartner Deutsche Bank überproportional zum geschäftlichen Erfolg bei.Während Degussa - wie die meisten Marktteilnehmer - Zugewinne im Ankauf von Edelmetallen verzeichnete, übertraf das Unternehmen entgegen dem Markttrend seine Ziele auch im Verkauf. Damit zahlten sich besonders Investitionen in den Service-Bereich wie den Goldsparplan und in die umfassende digitale Transformation aus. Ein neuer, innovativer Markenauftritt führte zu einem deutlichen Wachstum im Retail wie im Online-Handel."Wir sind mit dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2024 überaus zufrieden und werden im neuen Jahr die Neuausrichtung unserer Strategie konsequent weiterverfolgen", erklärte Degussa CEO Christian Rauch.Mit der langfristigen Weiterentwicklung dieser Strategie wird die Entwicklung der Degussa 2025 weiter Fahrt aufnehmen. Im Fokus stehen der konsequente Ausbau der digitalen Transformation, die Erschließung neuer Zielgruppen und das Angebot neuer Produkte bei gleichzeitig fortschreitender Internationalisierung.CFO Mark Sommer ergänzte: "Mit unseren Investitionen in die digitale Transformation und dem Ausbau des internationalen Geschäfts haben wir uns auf einen erfolgversprechenden Weg gemacht. Deshalb erwarten wir auch im laufenden Jahr ein herausragendes Ergebnis."Über Degussa GoldhandelDer Name Degussa steht für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle. Als kompetenter Partner für zertifizierte Investment-Barren und Anlagemünzen bietet Degussa Goldhandel umfassende Dienstleistungen zu Wertanlagen in Edelmetalle und ist unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern in Europa marktführend. Das Unternehmen betreibt mit rund 220 Mitarbeitern derzeit 16 Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz, Spanien und Großbritannien.Pressekontakt:Degussa Holding AG, Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar, Schweiz,Claudia Fasse, Telefon: +49-172 2108904, E-Mail: presse@degussa.comOriginal-Content von: Degussa Goldhandel GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105154/5958525