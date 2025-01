NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP nach Zahlen und Aussagen zu 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) hätten im vierten Quartal zugelegt und der aktuelle Cloud-Auftragsbestand (CCB) sei robust geblieben, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wichtiger aber sei, dass der Softwarekonzern seine Prognose für das neue Jahr weiter präzisiert habe. So rechne SAP mit einer leichten Verlangsamung des CCB-Wachstums, die Ebit-Prognose sei zudem etwas besser als erwartet ausgefallen, während die Prognose für den freien Barmittelzufluss im Rahmen liege./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2025 / 06:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007164600