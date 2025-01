Schopfheim (ots) -Ständig hohe Erwartungen und wachsender Druck: Erfolgreiche Powerfrauen stehen täglich vor der Herausforderung, sowohl beruflich als auch privat Bestleistungen zu erbringen - doch innerer Frieden und persönliches Wachstum bleiben dabei oft auf der Strecke. Mit ihrem neuen Buch "ENDLICH WIRKLICH FREI: Ab jetzt bin ich dran! Mein Leben - Meine Regeln" bietet Monja Berardinucci-Jost eine praxisorientierte Lösung, um durch die EWF-Methode zu nachhaltiger innerer Freiheit zu gelangen und das volle Potenzial zu entfalten.Der Spagat zwischen beruflichen Spitzenleistungen und privaten Verpflichtungen erfordert ein Maß an Energie und Fokus, das nur schwer aufrechtzuerhalten ist. Viele Frauen streben danach, diesen Druck nicht nur zu bewältigen, sondern ihn auch in inneren Frieden und persönliches Wachstum zu verwandeln. Doch trotz all ihrer Anstrengungen bleibt dieses Ziel oft unerreicht - und das aus verschiedenen Gründen: Überwältigende Verantwortung, hinderliche Glaubenssätze und das Fehlen einer klaren Strategie zur Selbstverwirklichung sind nur einige der Hürden, die ihren Fortschritt blockieren. "Wenn diese Probleme nicht gelöst werden, führt das unweigerlich zu einem Gefühl der inneren Leere und Erschöpfung", mahnt Monja Berardinucci-Jost. "Schlimmstenfalls verlieren Frauen den Zugang zu ihrem wahren Potenzial und bleiben unter ihren Möglichkeiten.""Mir war es daher enorm wichtig, sowohl für mich als auch für andere Frauen eine universelle und zugleich individuell anpassbare Lösung zu entwickeln - und sie auf allen möglichen Wegen mit der Welt zu teilen", fügt sie hinzu. Als Pionierin auf dem Gebiet des persönlichen Wachstums und der inneren Freiheit hat Monja Berardinucci-Jost demnach jahrelange Erfahrung darin gesammelt, erfolgreiche Powerfrauen auf ihrem Weg zur Selbstverwirklichung zu begleiten. Ihr gesammeltes Wissen darüber sowie einen ganzheitlichen Leitfaden zu ihrer eigens entwickelten EWF-Methode hat sie nun in ihrem Buch "ENDLICH WIRKLICH FREI: Ab jetzt bin ich dran! Mein Leben - Meine Regeln" zusammengefasst. Das interaktive Mitmachbuch ist dabei in fünf grundlegende Abschnitte unterteilt, welche die Leserinnen Schritt für Schritt an ihr persönliches Ziel heranführen - welche Abschnitte das sind und was sie im Detail vermitteln, erfahren Sie hier.Phase 1: Vorbereitung auf die innere FreiheitDie Reise zur inneren Freiheit beginnt mit einer sorgfältigen Vorbereitung, bei der grundlegende Prinzipien und Einsichten vermittelt werden. Es wird erklärt, was innere Freiheit bedeutet und welche Rolle sie im persönlichen Wachstum spielt. Wesentliche Themen wie Selbstverantwortung und die Kraft des Mindsets stehen damit im Vordergrund dieses Buchabschnittes. Auch die Bedeutung von klaren Entscheidungen und zielgerichtetem Handeln wird betont, um eine solide Basis für die bevorstehenden Veränderungen zu schaffen. Diese Phase legt also das Fundament, auf dem der weitere Transformationsprozess aufbaut.Phase 2: Umprogrammierung des UnterbewusstseinsEin zentraler Aspekt der Transformation ist die Umprogrammierung des Unterbewusstseins: In dieser Phase geht es darum, tief verankerte Glaubenssätze zu identifizieren und durch neue, förderliche Überzeugungen zu ersetzen. Darüber hinaus wird die Entwicklung von Intuition und Bauchgefühl gefördert, um eine neue, kraftvolle Identität zu formen. Der Umgang mit überwältigenden Gefühlen wird ebenfalls thematisiert, sodass die Fähigkeit zur emotionalen Selbstregulation gestärkt wird. So ermöglicht es diese Umprogrammierung, alte Muster zu durchbrechen und Raum für neue, positive Entwicklungen zu schaffen.Phase 3: Bewältigung von AlltagsherausforderungenDer Alltag stellt häufig die größte Herausforderung auf dem Weg zur inneren Freiheit dar. In dieser Phase wird daher ein praktischer Ansatz gewählt, um alltägliche Probleme effektiv zu meistern. Ob es darum geht, die Fähigkeit zu entwickeln, "Nein" zu sagen, Ängste zu überwinden oder mit körperlichen Symptomen wie Schmerzen und Übergewicht umzugehen - zu all diesen Herausforderungen werden praxisnahe Strategien und Techniken vermittelt. Zudem wird die Beziehung zu Geld und anderen Menschen thematisiert, um ein harmonisches und erfülltes Leben zu fördern. Die in dieser Phase erlernten Fähigkeiten tragen dazu bei, den Alltag souverän zu bewältigen und sich von belastenden Faktoren zu befreien.Phase 4: Schnellere und leichtere FortschritteNachdem die Grundlagen geschaffen und erste Herausforderungen gemeistert wurden, konzentriert sich diese Phase darauf, den Fortschritt weiter zu beschleunigen. Wichtige Elemente wie Energie, Frequenzen, Motivation, Ernährung und Bewegung spielen dabei eine entscheidende Rolle. Auch die Praktiken der Dankbarkeit und Selbstliebe werden intensiviert, um den persönlichen Entwicklungsprozess zu unterstützen. So zielt diese Phase darauf ab, die Transformation nachhaltiger und effektiver zu gestalten, indem sie einfache und wirkungsvolle Mittel zur Steigerung des Wohlbefindens und der Lebensqualität anbietet.Phase 5: Vollendung der inneren FreiheitDie letzte Phase widmet sich der Vollendung der inneren Freiheit und der Erreichung eines Zustands von tiefem innerem Frieden und uneingeschränkter Erfüllung. Hier werden Blockaden aufgelöst und die Kraft der Vergebung genutzt, um alte Wunden zu heilen. Die Bedeutung von Spiritualität wird ebenfalls hervorgehoben, um ein Leben in Freude und Leichtigkeit zu führen. So bietet dieser Buchabschnitt abschließende Impulse, um die eigene Schöpferkraft vollständig zurückzugewinnen und ein Leben in Harmonie und Erfüllung zu gestalten - der Prozess der inneren Freiheit findet damit seinen Höhepunkt und schließt den Transformationszyklus ab."ENDLICH WIRKLICH FREI": Leser schwärmen von authentischen Einblicken und praxisorientierten Impulsen zur persönlichen VeränderungAuch die Leser von "ENDLICH WIRKLICH FREI" zeigen sich ausnahmslos begeistert. So betitelt ein Leser das Werk beispielsweise als praktischen Leitfaden zur persönlichen Veränderung und sagt:"Dieses Buch hat mich auf eine spannende Reise zu meiner eigenen Energie und den universellen Gesetzen des Lebens geführt. Besonders wertvoll fand ich die Erkenntnis, dass echte Veränderung nur dann möglich ist, wenn man die Verantwortung für das eigene Leben übernimmt."Weiterhin wird auch die authentische und leicht verständliche Art und Weise des Buches gelobt. So besagt eine weitere Rezension Folgendes:"Ich habe schon sehr viele Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gelesen, aber dieses ist durch die persönliche und absolut authentische Ansprache der Autorin auf meiner Liste ganz oben. [...] Ich konnte für mich hier sehr viel mitnehmen. Außerdem werden Ergebnisse von Studien und Untersuchungen erwähnt, die auch die Erfolge dahinter belegen."Auch heißt es:"Ich beschäftige mich gerne mit den Themen Freiheit, Glücklichsein, Selbstliebe und Transformation, daher hat mich das Buch sehr angesprochen. [...] Durch den strukturierten Prozess, das Wissen, eigene Erfahrungen der Autorin und Impulse wird mit liebevollen Worten aufgezeigt, wie Veränderung möglich ist und dass das auch mit Freude und Leichtigkeit geht. Ich hatte wirklich Freude beim Lesen und habe auf jeder Seite gespürt, dass Veränderung von innen heraus für jeden möglich ist, mit den richtigen Tools, eigenem Engagement und Wissen, wo man anfängt und wie."