EQS-Media / 28.01.2025 / 10:19 CET/CEST

Gremper AG, CH, erweitert Kapazitäten mit hybrider Produktion

Meinders & Elstermann sind Erstanwender einer Jetfire 50 in Deutschland

Game Changer Prinect: Automatisierung durch Integration in Gesamtworkflow

als entscheidendes Investitionskriterium für Jetfire Systeme

Planmäßige Jetfire Markteinführung unterstreicht Potenzial der Wachstumsstrategie von HEIDELBERG im Kerngeschäft Getreu dem auch international bekannten Fanruf "Hopp Schwiiz, hopp!" wird die Gremper AG mit Sitz in der Schweiz zum weltweit ersten Anwender einer Jetfire 50 der Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG). Ab Ende März soll das neue industrielle Inkjet-System bei Gremper den Betrieb aufnehmen und dann besonders für die Produktion von hochqualitativen und oftmals personalisierten Druckauflagen zur Verfügung stehen. Das Unternehmen nimmt zudem eine Speedmaster XL 106-8-P+L der neusten Generation in Betrieb und erweitert damit insgesamt seine Kapazitäten in einer hybriden Produktionsumgebung. "Unsere Gespräche über ein Digitaldrucksystem waren mit einem Wettbewerber bereits auf der Zielgeraden. Doch dann hat HEIDELBERG auf der drupa 2024 die Jetfire 50 mit der Integration in den Prinect Workflow präsentiert. Das hat alles geändert! Genau darauf hatten wir gewartet", erläutert der Verwaltungs-ratspräsident Karl Gremper den Entscheidungsprozess. Weitere Kaufargumente waren der Einsatz von wasserbasierten und damit nachhaltigen Tinten sowie die Tatsache, dass HEIDELBERG auch den Service für die Jetfire Systeme ausführt. "Die in Tests nachgewiesene Druckqualität der Jetfire entspricht jener im Offsetdruck, für den HEIDELBERG schon seit langer Zeit unser Partner ist. Letztlich hat uns das Gesamt-angebot für beide Technologien überzeugt", sagt Cilgia Gremper, CEO und Delegierte des Verwaltungsrats. Hybride Druckproduktion soll Markposition der Gremper AG festigen

Die Gremper AG bewegt sich im Highend-Segment und genießt in der Schweiz hohes Vertrauen in der Kunst- und Kulturszene. Mit der Investition in eine hybride Produktionsumgebung mit Offset- und Digitaldrucksystemen, zu denen neben der neuen Jetfire auch zwei Versafire Systeme von HEIDELBERG gehören, baut das Unternehmen seine Marktposition aus. Damit ist Gremper in der Lage, sowohl die größeren vierfarbig gedruckten und vielfach veredelten Auflagen als auch den wachsenden Anteil bei Klein-auflagen mit individuellen Inhalten effizient und in höchster Qualität zu produzieren. Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG: Prinect-Software ist entscheidend

Erster deutscher Anwender einer Jetfire 50 ist die Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG in Osnabrück. Die Maschine wird im April in Betrieb gehen. Auf der neuen Jetfire will das Unternehmen hochqualitative Kleinauflagen und individualisierte Mailings produzieren, eine Produktgruppe, die stark wächst und für eine standardisierte, automatisierte Produktion besonders gut geeignet ist. Auch für den Geschäftsführer Jens Rauschen ist die Workflowintegration mit Prinect und insbesondere das angekündigte Prinect Touch Free das alles entscheidende Kaufargument für eine Jetfire: "Eine vollautomatische Steuerung der Produktions-prozesse im Offset- und Digitaldruck ist der Schlüssel für eine profitable Druck-produktion", sagt er. "HEIDELBERG unterstützt mit Prinect einen hybriden Produktions-Workflow, wie wir ihn benötigen, um in einem anspruchsvollen Marktumfeld weiter wettbewerbsfähig zu bleiben." Rauschen setzt daher große Erwartungen in den kommenden cloudbasierten Automatisierungsworkflow Prinect Touch Free, um das Potenzial von Offset- und Digitalsystemen möglichst vollständig auszuschöpfen. "Eine Software wie Prinect Touch Free ist in der Lage, sehr viele Aufträge zu planen und sie effizient und kostengünstig, unter Einhaltung der Termine, durch die Produktion zu bringen." Meinders & Elstermann produzieren in Deutschland an fünf Standorten im Akzidenz- und Verpackungsdruck und sind seit Generationen Kunde von HEIDELBERG. Das Unternehmen zählt im Hinblick auf Digitalisierung und Automatisierung über die gesamte Wertschöpfungskette zur Spitze in der Branche. Schmid-Fehr AG, CH: Prinect und immer wieder Prinect!

Als zweites Druckunternehmen in der Schweiz wird die Schmid-Fehr AG ebenfalls ab diesem Frühjahr eine Jetfire 50 in Betrieb nehmen und damit zwei große Tonersysteme ergänzen. Viele Kleinauflagen aus dem Bogenoffset werden künftig auf dem Inkjet-System von HEIDELBERG gedruckt. Die Entscheidung zugunsten der Jetfire 50 ist ein logischer Schritt auf dem Weg zu einer kompletten Integration der Printproduktion in die Prinect-Technologie. "Die volle Prinect-Integration der Jetfire 50 ist der entschei-dende Vorteil des Gesamtsystems von HEIDELBERG", sagt Matthias Schmid, Inhaber und Geschäftsführer des Unternehmens. "Wir machen einen weiteren großen Schritt hin zu einer durchgängigen Digitalisierung und Automatisierung unserer Prozesse." HEIDELBERG nutzt Chancen im wachsenden industriellen Digitaldruck

"Die Marktnachfrage nach unserem neuen Digitaldruckangebot ist nach wie vor sehr hoch. Und wie auf der drupa 2024 angekündigt, erfolgen in diesem Frühjahr die ersten Jetfire 50 Installationen bei unseren Kunden. Unser hybrider Ansatz mit der Integration von Offset- und Digitaldrucksystemen in einem Workflow ist ein Wettbewerbsvorteil für unsere Kunden", sagt Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei HEIDELBERG. "Damit unterstreichen wir, dass HEIDELBERG mit seiner Wachstums-strategie im Kerngeschäft auf einem guten Weg ist, die gesteckten Ziele zu erreichen." Markteinschätzungen zufolge wächst der für HEIDELBERG erreichbare weltweite Digitaldruckmarkt einschließlich Service und Verbrauchsmaterialien von heute rund 5 auf 7,5 Milliarden Euro bis im Jahr 2029. HEIDELBERG hat daher das Angebot sowohl im Inkjet- als auch im Tonersegment erweitert. Dadurch wird das Unternehmen den Umsatz mit Digitaldrucklösungen deutlich steigern. Auftragseingänge bestätigen das schon ab dem nächsten Geschäftsjahr. Bild 1: Die Gremper AG in der Schweiz ist der weltweit erste Anwender des industriellen Inkjet-Systems Jetfire 50 von HEIDELBERG. Cilgia Gremper, CEO Gremper AG, zusammen mit Karl Gremper, Verwaltungsratspräsident Gremper AG vor der Jetfire im Home of Print von HEIDELBERG am Standort Wiesloch-Walldorf Bild 2: Die Freude ist groß: Meinders & Elstermann sind Erstanwender einer Jetfire 50 in Deutschland. Von links: Dr. David Schmedding Vorstand Technologie & Vertrieb bei HEIDELBERG, Jens Rauschen, Geschäftsführer bei Meinders & Elstermann, Stefan Kuper, Leiter Vertrieb Region Nord und Frank Kropp, Leiter Forschung und Entwicklung, beide HEIDELBERG. Bild 3: Die Schweizer Schmid-Fehr AG wird ebenfalls im Frühjahr eine Jetfire 50 in Betrieb nehmen. Matthias Schmid (ganz rechts), Inhaber und Geschäftsführer der Schmid-Fehr AG mit Team und Mike Messmer (ganz links) Sales Account Manager bei HEIDELBERG in der Schweiz. Pressemeldung | HEIDELBERG Bildmaterial sowie weitere Informationen über das Unternehmen stehen im Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com sowie in der Media Library zur Verfügung. Über HEIDELBERG Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit seit 175 Jahren für Innovationskraft, Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem klaren Fokus auf Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter die Weiterentwicklung in den Kernbereichen Verpackungs- und Digitaldruck, Softwarelösungen und dem Lifecycle-Geschäft mit Service und Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden maximale Produktivität und Effizienz erreichen können. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf den Ausbau neuer Geschäftsfelder im Industriegeschäft wie den hochpräzisen Anlagenbau mit integrierter Steuerung, Automatisierungstechnik und Robotik sowie die wachsenden Green Technologies. Aufgrund einer starken internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft und Kompetenz seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in Europa, China und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und Servicenetzwerke, ist das Unternehmen optimal für zukünftiges Wachstum positioniert. www.heidelberg.com Wichtiger Hinweis: Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. Kontakt: Heidelberger Druckmaschinen AG



Corporate Public Relations

Thomas Fichtl

Tel: +49 (0)6222 82-67123

Fax: +49 (0)6222 82-67129

E-Mail: thomas.fichtl@heidelberg.com



Investor Relations

Maximilian Beyer

Tel: +49 (0)6222 82-67120

E-Mail: maximilian.beyer@heidelberg.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Heidelberger Druckmaschinen AG

Schlagwort(e): Industrie



28.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com