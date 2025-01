Frankfurt am Main (ots) -Neue Features und Zertifizierungen bieten flexible und einfach zu implementierende Lösungen für Unternehmen jeder GrößeOwl Labs (https://owllabs.de/), ein weltweit führender Anbieter von 360-Grad-Videokonferenzlösungen, bietet seit heute Microsoft Teams-zertifizierte Produkte sowie Produktvarianten an, die den Anforderungen des Trade Agreements Act (TAA) entsprechen. Darüber hinaus erweitert das Unternehmen seine IT-Lösungen, die auf dem bestehenden Angebot für vernetzte Konferenzräume aufbauen. Die Produkte Meeting Owl 3 (https://ots.de/3Zsqdb) und Owl Bar (https://owllabs.de/products/owl-bar) des Unternehmens sind jetzt für Microsoft Teams zertifizierte Peripheriegeräte, und die Meeting Owl 4+ (https://owllabs.de/products/meeting-owl-4-plus) befindet sich derzeit im Zertifizierungsprozess, was die Ausrichtung von Owl Labs an den bewährten Qualitäts- und Leistungsstandards von Microsoft bestätigt. Parallel dazu wird Owl Labs weitere Software- und Hardwareverbesserungen einführen, um die Integration seiner hybriden Kollaborationslösungen noch nahtloser für Unternehmen zu gestalten.Mit patentierter KI-gesteuerter Software verbessern die Geräte von Owl Labs kontinuierlich ihre Leistung und unterstützen verschiedene Szenarien in Unternehmen, von intimen Gesprächen bis hin zu großen Präsentationen. Die Produkte von Owl Labs wurden für moderne Büros entwickelt und zeichnen sich durch Flexibilität, Mobilität und Erschwinglichkeit aus. Sie fördern integrative und kollaborative Umgebungen für Teilnehmende aus der Ferne wie im Büro.Diverse Owl Labs Produkte seit heute mit Microsoft Teams ZertifizierungMit der Microsoft Teams-Zertifizierung Meeting Owl 3, Owl Bar und der bald folgenden Meeting Owl 4+, stärkt Owl Labs nun seine Position als vertrauenswürdiger Partner für IT-Expert:innen in über 225.000 Organisationen - darunter 89 der Fortune-100-Unternehmen. Die Zertifizierung bestätigt, dass die Plug-and-Play-Geräte von Owl Labs die strengen Anforderungen von IT-Einkäufer:innen erfüllen und eine optimale Funktionalität in Unternehmensökosystemen gewährleisten. Dadurch bieten sie flexible und skalierbare Lösungen, die sich an die dynamischen Anforderungen moderner IT-Umgebungen und Konferenzräume anpassen lassen."Wir bieten seit 2016 innovative Lösungen für hybride Meetingräume für Unternehmen an. Mit den nun erfolgten Zertifizierungen bekommen IT-Einkäufer:innen in Unternehmen genau das, was sie sich gewünscht haben: leistungsstarke Management-Tools, verbesserte Sicherheit und nahtlose Bereitstellungsoptionen - und das alles unter Beibehaltung der intuitiven Meeting-Erfahrung, die unsere Kund:innen so schätzen.", so Frank Weishaupt, CEO von Owl Labs.Neue Kameraansichten, robuste Analysen und zentrale GeräteverwaltungDie Geräte von Owl Labs nutzen Robotik und patentierte KI-gestützte Software, um automatisch zwischen den Kameras umzuschalten und so die beste Sicht auf die Teilnehmenden im Raum einzufangen. Jetzt erweitert Owl Labs seine branchenführenden Produkte um zusätzliche Modi für die Meeting Owl-Produktlinie, darunter die Panorama- und die Rasteransicht. Durch die verbesserte Anpassung der Ansicht können die Teilnehmenden noch natürlichere Gespräche von Angesicht zu Angesicht führen und die räumliche Distanz überwinden.Um IT-Administrator:innen eine sichere und flexible Zusammenarbeit zu ermöglichen, bietet Owl Labs zudem das Nest® an, eine Kundenanalyseplattform, die als zusätzliches Kundenadministrationsportal zu den Teams-Verwaltungstools dient. Dies ermöglicht die Sichtbarkeit und Kontrolle über die Owl Labs-Geräte des Unternehmens an einem einzigen Ort. Das Nest® unterstützt die Verwaltung großer Gerätemengen für eine bessere Skalierbarkeit. Erweiterte Funktionen verbessern die Analyse von Meetings und ermöglichen groß angelegte Implementierungen, die sowohl den Anforderungen kleinerer als auch größerer Unternehmen gerecht werden.Weitere Zertifizierungen durch TAA-Konformität und Cyber Essentials PlusNeben der Microsoft Teams-Zertifizierung erfüllen die Produkte von Owl Labs nun auch die Anforderungen des Trade Agreement Act (TAA) und wurden mit der Cyber Essentials Plus- Zertifizierung ausgezeichnet. Diese Sicherheitsstandards machen die Lösungen von Owl Labs besonders attraktiv für die strengen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen von Behörden und sicherheitsrelevanten Unternehmen. Die Software von Owl Labs wird in den USA von einem erfahrenen Team von Ingenieuren entwickelt, die kontinuierlich daran arbeiten, die Produkte von Owl mit der Zeit immer intelligenter zu machen. Die gesamte Software entspricht den branchenüblichen Sicherheitsprotokollen, und Owl-Geräte sind über ein privates, dediziertes drahtloses Netzwerk verbunden."Die erreichten Zertifizierungen belegen das unermüdliche Streben unseres Teams, den Bedürfnissen der Kund:innen und Käufer:innen nachzukommen.", so Frank Weishaupt, CEO von Owl Labs. "Indem wir die strengen Standards wie etwa von Microsoft erfüllen, stärken wir unsere Fähigkeit, Unternehmen jeder Größe bei der reibungslosen Zusammenarbeit zu unterstützen."Um mehr über Owl Labs und sein System für Videokonferenzlösungen für hybride Unternehmen zu erfahren, besuchen Sie www.owllabs.de###Über Owl LabsOwl Labs ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Boston, das KI-gestützte 360-Grad-Videokonferenzlösungen für hybrid arbeitende Organisationen entwickelt.Die Produktreihe von Owl Labs und die Owl Intelligence System-Software machen Meetings inklusiver und kollaborativer, indem sie das Distanzgefühl zwischen Teilnehmenden aus der Ferne und aus dem Raum ausgleicht. Die Meeting Owl® 4+ ist die neueste Generation der ersten WiFi-fähigen 360-Grad-Kamera mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher, die automatisch an den Sprecher heranzoomt.Owl Labs hat eine Finanzierung in Höhe von 47 Millionen Dollar erreicht und sich das Ziel gesetzt, digitale Zusammenarbeit zu revolutionieren. Daran arbeiten Mitarbeitende auf der ganzen Welt, sowohl remote als auch hybrid.Mehr über Owl Labs erfahren Sie unter OwlLabs.de.Pressekontakt:Jennifer WeißOseonowllabs@oseon.comT: +49 171 77 85 132Original-Content von: Owl Labs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146788/5958621