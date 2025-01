Berlin (ots) -Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels müssen sich Handwerks- und Handelsunternehmen nicht nur um qualifizierte Mitarbeiter, sondern zunehmend auch um ihre Kundengewinnung kümmern. Die W&S Epic GmbH unterstützt sie genau dabei und sorgt dafür, dass sie sich langfristig auf dem Markt behaupten können. Wie das funktioniert und warum es so wichtig ist, jetzt aktiv zu werden, erfahren Sie hier.Der Fachkräftemangel hat den Mittelstand fest im Griff - besonders Handwerks- und Handelsbetriebe leiden unter fehlendem Personal und wachsenden Herausforderungen bei der Mitarbeitergewinnung. Doch neben der Suche nach geeigneten Fachkräften rückt nun eine weitere, oft vernachlässigte Baustelle in den Fokus: die Neukundengewinnung: Vorbei sind die Zeiten, in denen Aufträge von allein kamen. So kämpfen immer mehr Unternehmen darum, ihre Sichtbarkeit in einem zunehmend digitalisierten Markt zu erhöhen und neue Kunden anzusprechen. "So schwierig die Situation auch sein mag - im Moment wäre es für jedes Unternehmen fatal, nicht zu handeln", warnt Max Winkler, Geschäftsführer der W&S Epic GmbH. "Bleiben sie passiv, riskieren sie, sich selbst ins Abseits zu manövrieren und endgültig in der Flut der Konkurrenz unterzugehen.""Nur wer jetzt gezielt in digitale Strategien investiert, kann daher langfristig als Gewinner aus dieser herausfordernden Zeit hervorgehen", fügt der Experte für Onlinemarketing und digitale Markenbildung im Mittelstand hinzu. Als Geschäftsführer in dritter Generation der W&S Epic GmbH bringt Max Winkler nicht nur langjährige Erfahrung, sondern auch ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse von Handwerks- und Handelsunternehmen mit. Mit seinem Team von über 70 Mitarbeitern entwickelt er ganzheitliche Systeme, die Betriebe gezielt bei der Neukunden- und Mitarbeitergewinnung unterstützen. Auf dieser Basis konnte er bereits zahlreichen Unternehmen dabei helfen, ihre Marktposition nachhaltig zu festigen und sowohl für potenzielle Mitarbeiter als auch für Neukunden zur ersten Wahl in ihrer Region zu werden.Von grundlegender Analyse bis zu lückenloser Unterstützung: Wie die Zusammenarbeit mit der W&S Epic GmbH abläuftDie Zusammenarbeit mit der W&S Epic GmbH beginnt grundsätzlich immer mit einem persönlichen Strategiegespräch, in dem die individuellen Bedürfnisse und Herausforderungen des jeweiligen Unternehmens analysiert werden. Statt auf standardisierte Lösungen zu setzen, wird für jeden Kunden ein maßgeschneidertes System entwickelt. Dabei konzentriert sich die Agentur auf vier zentrale Module: Neukunden, Premiumkunden, Geschäftskunden und Mitarbeitergewinnung.Nach einer umfassenden Ist-Analyse und Zieldefinition wird ein konkreter Fahrplan erstellt. Hierbei setzt das Team rund um Max Winkler vor allem auf bezahlte Onlinewerbung über soziale Medien wie Facebook und Instagram sowie Suchmaschinen wie Google. Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie ist die Produktion von hochwertigem Foto- und Videomaterial vor Ort beim Kunden. Daraus werden Werbeanzeigen, Funnels und Landingpages entwickelt, die kontinuierlich optimiert und skaliert werden.Während der gesamten Zusammenarbeit steht den Kunden ein festes Strategieteam und ein Account-Manager zur Seite, die jederzeit als Ansprechpartner fungieren. "Selbstverständlich legen wir auch größten Wert auf Transparenz und die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Kunden - stets mit dem Ziel, die Unternehmen nicht nur kurzfristig, sondern nachhaltig zum Markt- und Branchenführer zu machen", ergänzt Max Winkler von der W&S Epic GmbH.Onlinemarketing als Retter in Krisenzeiten: Warum Unternehmen jetzt aktiv werden müssenDie aktuellen Herausforderungen machen es für Handwerks- und Handelsunternehmen unerlässlich, in digitale Marketingstrategien zu investieren. Wer seine Markenbekanntheit jetzt ausbaut und online sichtbar wird, kann seine Chancen auf neue Aufträge erheblich steigern. Unternehmen, die hingegen passiv bleiben, riskieren nicht nur Umsatzeinbrüche, sondern langfristig auch den Verlust ihrer Kundenbasis."Wer lediglich auf bessere Zeiten wartet, wird unweigerlich den Anschluss verlieren. Dabei zeigt gerade die Praxis immer wieder: Der einzige Ausweg sind und bleiben digitale Werbemaßnahmen", betont Max Winkler. Im Gegensatz zu klassischen Werbeformen wie Print oder Radio bietet Onlinemarketing klare Vorteile: Nicht nur sind die Erfolge sofort messbar, sondern die Kampagnen lassen sich zudem jederzeit flexibel an die Marktsituation anpassen. Besonders in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten müssen Unternehmen auf bewährte Maßnahmen setzen. Plattformen wie Google Ads sowie soziale Medien bieten hier schnelle und präzise Lösungen, um gezielt Neukunden zu erreichen und den Vertrieb zu stärken.Mit ihrer tiefen Branchenkenntnis und der Erfahrung aus zahlreichen erfolgreichen Kampagnen bietet die W&S Epic GmbH den Unternehmen dabei die Unterstützung, die sie jetzt benötigen. So entwickeln die Experten nicht nur kurzfristige Lösungen, sondern sorgen für nachhaltiges Wachstum und eine stabile Position im Markt. "Gerade in Krisenzeiten trennt sich die Spreu vom Weizen - und der Erfolg wird letztlich denen zuteil, die bereit sind zu handeln", so Max Winkler abschließend.Sie wollen Ihren Außenauftritt stärken und sowohl potenzielle Mitarbeiter als auch zahlungskräftige Neukunden zuverlässig für sich begeistern? Dann melden Sie sich jetzt bei Max Winkler von der W&S Epic GmbH