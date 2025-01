Frankfurt (ots) -"Sparda-da" - Mathias Mester interpretiert 80er Kulthit neuDass ein musikalischer Ohrwurm und Finanzkompetenz durchaus zusammenpassen können, weiß auch Spitzensportler und TV-Liebling Mathias Mester. Mit einer Hommage an den 80er Jahre Kulthit "Da, Da, Da" der Band "Trio" schlagen die Sparda-Banken mit ihrem sympathischen Markenbotschafter in einem gecoverten Musikvideo neue Wege ein. Mit "Sparda-da" begeistert Mathias Mester nicht nur musikalisch, sondern wird ab sofort auch zum Gesicht der 10-teiligen Online-Serie "Der Finanzmester und die Sparda-Bank". Hierin erklärt Mathias Mester der Community auf unterhaltsame Art und Weise wichtige Fachbegriffe und Produkte aus der Finanzwelt. Inflation, Tagesgeld, Bausparen - komplexer und althergebrachter Fachjargon wird durch den "Finanzmester" verständlich aufbereitet und soll ein Interesse für die Themen insbesondere bei der jüngeren Zielgruppe wecken."Mathias Mester bringt in seiner neuen Rolle als Finanzmester Wissenswertes rund um das Thema Geld und Finanzen kompakt und abwechslungsreich unter die Leute. Wie kann man am besten sparen? Wozu braucht man ein Tagesgeldkonto und wann fange ich mit dem Bausparen an? Was als triviales Grundlagenwissen daherkommt, ist für die Kundinnen und Kunden der Sparda-Banken in jeder Lebensphase wichtig. Wir unterstützen dabei in allen Finanzfragen und helfen gerade jungen Menschen dabei, dass der Einstieg in die finanzielle Unabhängigkeit gelingt - ob digital oder vor Ort in der Filiale. Zusammen mit Mathias und der Agentur Grabarz XCT haben wir ein Social-Media-Konzept an den Start gebracht, das genau darauf einzahlt", so Florian RENTSCH, Vorstandsvorsitzender des Verbandes, anlässlich des Kampagnenstarts.Die kurzen Videobeiträge erscheinen ab dem 25. Februar in regelmäßigen Abständen auf den Instagram-Kanälen der Sparda-Banken. Zielgruppe der neuen Social-Media-Kampagne sind insbesondere 25- bis 44-Jährige, darüber hinaus grundsätzlich aber auch all jene, die sich für das Thema Finanzen interessieren. Zusätzlich dürfen sich die Nutzerinnen und Nutzer auf viele exklusive Inhalte und "Behind-The-Scenes"-Folgen freuen, die einen spannenden Einblick in die gemeinsamen Dreharbeiten geben. Unter dem Hashtag mathiasmester und finanzmester können Interessierte die Aktion auf den Instagram-Kanälen der beteiligten Sparda-Banken und von Mathias Mester verfolgen, teilen und liken.Das Musikvideo finden Sie auch auf unserem YouTube-Kanal unter: https://youtu.be/MWc2gpkIhX8 oder auf https://www.sparda.de/genossenschaftsbank-marke/Über den Verband der Sparda-BankenDer Verband der Sparda-Banken e.V. mit Sitz in Frankfurt am Main ist Prüfungsverband im Sinne des Genossenschaftsgesetzes. Als "Stabsstelle" ist er außerdem das Sprachrohr der Gruppe nach außen. Neben der Prüfung der Verbandsmitglieder obliegen dem Verband ebenso die Beratung und Betreuung der rechtlich und wirtschaftlich eigenständigen Sparda-Banken in genossenschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen, betriebswirtschaftlichen, organisatorischen und personellen Angelegenheiten. Darüber hinaus übernimmt er die Aufgaben der Interessenvertretung und fördert die politische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Themen.Über die Sparda-GruppeDie Gruppe der Sparda-Banken besteht aus elf wirtschaftlich und rechtlich selbständigen Sparda-Banken in Deutschland. Mit rund 3,7 Millionen Kunden und über 3 Millionen Mitgliedern gehören die Institute zu den bedeutendsten Retailbanken in Deutschland. Die Sparda-Banken sind genossenschaftliches Mitglied im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) und Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.Pressekontakt:Katja RiedelPublic Relations ManagerinBereich Vorstand & ÖffentlichkeitsarbeitVerband der Sparda-Banken e.V.Tower 185 - 17. EtageFriedrich-Ebert-Anlage 35-3760327 Frankfurt am MainTel.: +49 (0) 69 / 79 20 94 - 150Fax: +49 (0) 69 / 79 20 94 - 190E-Mail: pressekontakt@sparda-verband.deOriginal-Content von: Verband der Sparda-Banken e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76672/5958672