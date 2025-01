Loncor Gold: Bohrungen in Adumbi laufen reibungslos weiter

Anzeige / Werbung Loncor Gold hat bestätigt, dass die Bohrarbeiten an der Adumbi-Goldlagerstätte ohne Unterbrechungen fortgesetzt werden. Die Lagerstätte liegt etwa 746 Kilometer von der Stadt Goma entfernt, die aktuell von gewaltsamen Auseinandersetzungen in der Region Nord-Kivu betroffen ist. Das Unternehmen stellte klar, dass die geografische Distanz zur Konfliktzone die Sicherheit der Projekte und Mitarbeiter gewährleistet. Loncor Gold hat bestätigt, dass die Bohrarbeiten an der Adumbi-Goldlagerstätte ohne Unterbrechungen fortgesetzt werden. Die Lagerstätte liegt etwa 746 Kilometer von der Stadt Goma entfernt, die aktuell von gewaltsamen Auseinandersetzungen in der Region Nord-Kivu betroffen ist. Das Unternehmen stellte klar, dass die geografische Distanz zur Konfliktzone die Sicherheit der Projekte und Mitarbeiter gewährleistet. Konflikte und humanitäre Krise in Goma Die Stadt Goma ist seit Monaten Schauplatz intensiver Kämpfe zwischen der kongolesischen Armee und der Rebellenbewegung M23. Die Rebellen haben weite Teile der Region Nord-Kivu unter ihre Kontrolle gebracht, was zur Flucht tausender Zivilisten führte. Laut Medienberichten spitzt sich die humanitäre Lage weiter zu, während internationale Organisationen Alarm schlagen. Goma bleibt ein Brennpunkt, ohne direkte Auswirkungen auf das Adumbi-Projekt. Dieses Bild zeigt die Entfernung von Goma zu Loncor's Adumbi Projekt Adumbi: Fortschritte bei Ressourcenerweiterung Unabhängig von den Unruhen meldet Loncor Gold deutliche Fortschritte an der Adumbi-Goldlagerstätte, die im Ngayu Greenstone Belt im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo liegt. Das Unternehmen erklärte, dass derzeit zwei Bohrgeräte im Einsatz seien, um die Goldressourcen weiter zu erhöhen. Derzeit werden die Ressourcen auf insgesamt 3,97 Millionen Unzen (nachgewiesen und geschätzt) beziffert. Langfristig strebt Loncor Gold an, die Ressource auf 5 Millionen Unzen auszubauen.

Neben der Erweiterung der oberirdischen Ressourcen untersucht das Unternehmen auch das Potenzial für untertägige, hochgradige Vorkommen. Ziel sei es, die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter zu verbessern und die Basis für eine mögliche Untertageerschließung zu schaffen. Finanzielle Stabilität und strategische Ausrichtung Die solide finanzielle Basis des Unternehmens bildet eine wichtige Grundlage für die laufenden Arbeiten. Der Verkauf der Makapela-Liegenschaft im Jahr 2023 brachte Einnahmen von 13,5 Millionen CAD ein, die zur Finanzierung des Adumbi-Projekts genutzt werden. Zudem zeigte eine vorläufige Wirtschaftsbewertung (PEA) für Adumbi, dass das Projekt bei einem Goldpreis von 1.760 USD pro Unze einen Nettobarwert vor Steuern von 1,9 Milliarden USD generieren könnte.

Das Unternehmen gab an, dass die Produktionskosten voraussichtlich bei etwa 950 USD pro Unze liegen könnten, was das Projekt auch bei schwankenden Goldpreisen profitabel mache. Loncor Gold plant, das Potenzial von Adumbi durch Ressourcenerweiterungen weiter auszubauen, um es für strategische Partnerschaften oder Übernahmen attraktiver zu machen. Ausblick Loncor Gold betonte, dass die laufenden Bohrprogramme wie geplant fortgeführt würden und die Sicherheit der Mitarbeiter an der Adumbi-Lagerstätte oberste Priorität habe. Mit einer klaren Strategie und einem Fokus auf Ressourcenerweiterung sowie nachhaltigem Wachstum sieht sich das Unternehmen gut positioniert, um langfristig eine führende Rolle im Goldsektor der Demokratischen Republik Kongo einzunehmen. Enthaltene Werte: XD0002747026,CA54180A1066

Disclaimer:

