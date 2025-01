Bonn (www.anleihencheck.de) - Am Donnerstag dürften sich alle Augen auf die geldpolitische Sitzung der EZB richten, so die Analysten von Postbank Research.Die Märkte sehen die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte derzeit bei 98%. Die anschließende Pressekonferenz dürfte in Bezug auf Hinweise verfolgt werden, wie sich das Tempo der weiteren Lockerung entwickeln könnte. Während die Wirtschaftsdaten in der Eurozone weiterhin ein eher trübes Bild zeichnen würden, liege die Inflation immer noch über dem Zielwert von 2%, und man sollte sich bewusst sein, dass potenzieller Preisdruck drohe (z. B. durch neue Zölle), der die EZB dazu veranlassen könnte, zurückhaltender zu werden. Die Zahlen zur Geldmenge M3 würden am Mittwoch veröffentlicht. Am Donnerstag würden die Zahlen zum Verbrauchervertrauen sowie die Ergebnisse der monatlichen Umfrage der Europäischen Kommission zur wirtschaftlichen Einschätzung folgen. Der Index der Wirtschaftsstimmung der Eurozone (ESI) sei im Dezember auf den niedrigsten Stand seit November 2020 gefallen. Zudem erwarte Postbank Research am Donnerstag die Arbeitslosenquote für Dezember und das vorläufige BIP für das vierte Quartal. Für letzteres werde ein Anstieg um 0,2% ggü. Vorquartal erwartet, nachdem in Q3 mit einem Anstieg um 0,4% ggü. Vorquartal die stärkste Wachstumsrate seit zwei Jahren verzeichnet worden sei. Am Freitag dürfte die monatliche Umfrage der EZB Aufschluss darüber geben, mit welchem Inflationsniveau die Verbraucher in der Eurozone in den nächsten 12 Monaten bzw. 3 Jahren rechnen würden. ...

