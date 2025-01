Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der anhaltende Renditeanstieg am langen Ende der EUR-Zinskurve überrascht, da der Auslöser nicht die US-Renditeentwicklung, sondern steigende kurze EUR-Sätze waren, so die Analysten der DekaBank.Aus Sicht der Analysten sollte dieser Impuls aber inzwischen ausgereizt sein, sofern das Thema der US-Zölle nicht erneut hochkoche. Von der EZB-Sitzung am Donnerstag würden die Analysten kaum Marktimpulse erwarten, da die EZB-Präsidentin Lagarde das Mantra der "Datenabhängigkeit" weiter betonen dürfte und 25 Basispunkte an Zinssenkungen für die kommenden beiden Sitzungen jeweils nahezu voll eingepreist seien. ...

