Die Nintendo-Aktie hat am Dienstag in Tokio das Allzeithoch erreicht. Beflügelt wurde der Kurs von einer durch DeepSeek ausgelösten Umschichtung von KI- in Gaming-Aktien. Die Kursgewinne bei Nintendo sorgen dafür, dass der auf der Derivate-Favoriten-Liste empfohlene Mini-Long inzwischen rund ein Viertel im Plus liegt. AKTIONÄR-Leser wissen: Der Montag war ein Tag zum Vergessen für KI-Aktien. Wegen dem KI-Modell R1 von DeepSeek brachen den Kurse von Nvidia, Siemens Energy und Co zweistellig ein.Stattdessen ...

