München (ots) -Das globale Wachstum der Stromerzeugung aus Sonnenenergie setzt sich weiterhin dynamisch fort. Die etablierten Märkte verzeichnen einen zum Teil rasant zunehmenden Ausbau der Photovoltaik (PV), neue und aufstrebende Märkte steigern den Boom. Weltweit wurde im Jahr 2024 die "Schallmauer" von zwei Terawatt installierter PV-Leistung durchbrochen. In den vergangenen zwei Jahren wurden mehr Erzeugungskapazitäten für Solarstrom errichtet als insgesamt in den 68 Jahren davor. Um diese Marktdynamik aufrechtzuerhalten und den Weg in die klimaneutrale Energiewelt weiter gemeinsam zu bestreiten, treffen sich die führenden Akteure und Köpfe der Solarbranche auch in diesem Jahr bei der Intersolar Europe. Die weltweit führende Fachmesse für die Solarwirtschaft findet in diesem Jahr bereits vom 7. bis zum 9. Mai im Rahmen von The smarter E Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft, in der Messe München statt. Die Veranstalter erwarten 2025 über 3.000 Aussteller und mehr als 110.000 Besucher aus der ganzen Welt.Auch in Europa bleibt die Solarenergie ein zentraler Treiber der Energiewende, wie die aktuelle Studie des Branchenverbands SolarPower Europe zeigt. Im Jahr 2024 wurde ein neuer Rekord aufgestellt: 65,5 GW an neuer PV-Kapazität wurden installiert. Bis 2030 sollen insgesamt 816 GW PV-Kapazität installiert sein. Das entspricht einer Verdreifachung des Bestands von 2024 (338 GW) in nur sechs Jahren. Diese Entwicklung verdeutlicht das enorme Potenzial für Investitionen, Innovationen und eine erneuerbare Energieversorgung 24/7. Um dieses Potenzial vollständig auszuschöpfen, braucht es eine intelligente Integration der Solarenergie ins Energiesystem: Der Ausbau der Stromnetze, die Flexibilisierung und Digitalisierung der Infrastruktur und eine deutliche Erweiterung der Speicherkapazitäten sind essenziell. Gleichzeitig gilt es, die Elektrifizierung von Verkehr und Wärme zu beschleunigen. Hier eröffnet sich eine Vielzahl von Chancen, um die Energiewende weiter voranzutreiben und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.Sinkende PV-Kosten treiben Wettbewerbsfähigkeit weiter voranDie Erzeugung von Solarstrom wird immer günstiger. Ein wesentlicher Faktor sind dabei die Preise für Photovoltaik-Module. Diese lagen nach Angaben von OPIS, der Preisberichtsagentur von Dow Jones, im November 2024 in Deutschland im Bereich von 6 bis 13 Eurocent pro Wattpeak (EURct/Wp), in China bei umgerechnet rund 9 EURct/Wp und in den Vereinigten Staaten bei umgerechnet etwa 27 bis 28 EURct/Wp. Durch die jahrelange starke Reduktion in diesem Bereich ist der Kostenanteil der Module an den gesamten Systemkosten einer PV-Anlage auf unter 30 Prozent gefallen - 2005 lag dieser noch bei rund 75 Prozent. Gleichzeitig sind auch Wechselrichter und BOS (Balance of System)-Komponenten deutlich billiger geworden.Diese seit Jahren anhaltende Marktentwicklung und Skaleneffekte lassen die Gestehungskosten für Solarenergie weiter sinken - das unterstreicht auch eine Analyse des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE. Im Jahr 2024 lag der LCOE (Levelized Cost of Electricity) in Deutschland pro Kilowattstunde für PV-Großanlagen im Bereich von rund 4 bis 7 EURct, für Großanlagen mit Batteriespeichern zwischen etwa 6 und 11 EURct. Die Erzeugung in konventionellen Kraftwerken ist erheblich teurer. Die Gestehungskosten einer Kilowattstunde betrugen bei Kohle und Gaskraftwerken rund 15 bis knapp 33 EURct. Noch teurer und damit abgesehen von allen anderen Nachteilen auch wirtschaftlich nicht konkurrenzfähig ist die Kernenergie. Hier kostet die Erzeugung einer Kilowattstunde bis zu 49 EURct.Intersolar Europe - Strategen, Innovatoren und Macher treffen sich in MünchenDie Intersolar Europe ist weit mehr als eine Leistungsschau der Solarindustrie. Sie führt von Herstellern, Zulieferern und Händlern über Installateure und Dienstleister bis hin zu Projektentwicklern, Planern und Start-ups alle Macher und Vordenker der Branche zusammen. Das umfassende und facettenreiche Rahmenprogramm bietet den Besuchern und Ausstellern Raum, Zeit und Gelegenheit für den intensiven Austausch mit Akteuren, Innovatoren und Verantwortungsträgern aus aller Welt. Die Intersolar Europe stellt seit jeher die aktuellen Marktentwicklungen und übergeordneten Trends in den Fokus. Schwerpunktthemen werden in diesem Jahr unter anderem Hybridanlagen, PV-Gewerbeanlagen, moderne Anwendungen wie Agri-, Floating- oder Building-Integrated-PV sowie die smarte Kombination aus PV, Speicher, Elektromobilität, Wärmepumpe und Energiemanagement sein. Im Zusammenspiel mit den gleichzeitig stattfindenden Fachmessen und Konferenzen von The smarter E Europe bietet sie umfassende aktuelle Einsichten in und Ausblicke auf die fundamentale Transformation der Energiewelt.Die Intersolar Europe sowie die Parallelveranstaltungen ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe finden vom 7. bis 9. Mai 2025 im Rahmen von The smarter E Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft, auf der Messe München statt.Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:www.intersolar.dewww.TheSmarterE.deIntersolar EuropeDie Intersolar Europe spiegelt als weltweit führende Fachmesse für die Solarwirtschaft die enorme Marktdynamik der Solarbranche wider. Unter dem Motto "Connecting Solar Business" vernetzt sie seit über 30 Jahren die maßgebenden Akteure - von Herstellern, Zulieferern und Händlern über Installateuren und Dienstleistern bis hin zu Projektentwicklern, Planern und Start-ups. Dabei stellt sie die aktuellen Trends, Entwicklungen und Geschäftsmodelle in den Fokus.Die Intersolar Europe findet vom 7.-9. Mai 2025 im Rahmen von The smarter E Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft, auf dem Messegelände in München statt. Ob für Strom, Wärme oder Verkehr - im Zeichen einer erneuerbaren Energieversorgung 24/7 finden parallel zur Intersolar Europe folgende drei Fachmessen statt:- ees Europe - Europas größte und internationalste Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme- Power2Drive Europe - die internationale Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität- EM-Power Europe - die internationale Fachmesse für Energiemanagement und vernetzte EnergielösungenEbenso findet parallel die Intersolar Europe Conference statt, in der namhafte Experten bahnbrechende Innovationen in den Mittelpunkt stellen. Um alle Aspekte einer zukunftsfähigen Energiewelt abzubilden, wird diese von drei weiteren Fachkonferenzen begleitet.Mit der Intersolar India in Gandhinagar, Indien, der Intersolar South America in São Paulo, Brasilien, und der Intersolar Mexico, in Mexico City, Mexiko, erstreckt sich die weltweite Messeserie auf insgesamt vier Kontinente.Veranstalter der Intersolar Europe sind die Solar Promotion GmbH und die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM).Weitere Informationen über die Intersolar Europe finden Sie unter: www.intersolar.de.Pressekontakt:ressourcenmangel an der Panke GmbH | Schlesische Straße 26/c4 |10997BerlinRoberto Freiberger | Tel.: +49 163 8430 943roberto.freiberger@ressourcenmangel.deSolar Promotion GmbH | Postfach 100 170 | 75101 PforzheimPeggy Härter-Zilay | Tel.: +49 7231 58598-240zilay@solarpromotion.comOriginal-Content von: The smarter E Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82549/5958791