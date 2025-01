Zürich (ots) -Axpo Systems hat die Eröffnung des ersten Operational Technology (OT) Security Operations Center (SOC) mit SCION-Konnektivität in Partnerschaft mit Anapaya bekannt gegeben. Dieses bahnbrechende OT-SOC setzt einen neuen Standard für sichere, widerstandsfähige und effiziente OT-Umgebungen und stellt sicher, dass kritische Infrastrukturen vor sich entwickelnden Cyber-Bedrohungen geschützt sind.Das OT SOC nutzt SCION, eine Netzwerkarchitektur der nächsten Generation, die für ihre unvergleichliche Sicherheit, Zuverlässigkeit und Datenhoheit bekannt ist. Die Partnerschaft zwischen Axpo Systems und Anapaya gewährleistet Multipath-Kommunikation, Fehlertoleranz und robusten Schutz vor Cyberangriffen und macht das Axpo Systems OT SOC zu einem Meilenstein für die Sicherung kritischer Energieinfrastrukturen."Dies ist ein grundlegender Schritt nach vorne für die Versorgungsindustrie, da Axpo Systems spezialisierte und zuverlässige Sicherheitslösungen zum Schutz der Schweizer Energieversorger sowie anderer kritischer Sektoren anbieten will", sagte Manuel Dietrich, Chief Technology Officer von Axpo Systems. "Wir bieten Konnektivität über SCION an, um eine Umgebung zu schaffen, die sicherstellt, dass die kritischen Systeme unserer Kunden vom öffentlichen Internet isoliert, widerstandsfähig und selbst vor den raffiniertesten Bedrohungen geschützt bleiben. Das Axpo Systems OT SOC spiegelt unser Engagement wider, Innovation und Sicherheit auf höchstem Niveau zu bieten, und setzt einen neuen Standard in der Branche."Das Axpo Systems OT SOC wurde entwickelt, um potenzielle Risiken für OT-Umgebungen proaktiv zu überwachen, zu erkennen und zu mindern und gleichzeitig die hohe Leistung und Zuverlässigkeit aufrechtzuerhalten, die von kritischen Infrastrukturen gefordert wird. Die Integration der SCION-Konnektivität gewährleistet einen sicheren Datenfluss, auch über internationale Grenzen hinweg, unter Einhaltung der Vorschriften zur Datenhoheit.Martin Bosshardt, CEO von Anapaya, kommentierte die Partnerschaft: "Wir sind stolz darauf, mit Axpo Systems bei dieser bahnbrechenden Initiative zusammenzuarbeiten. Mit der Einführung von SCION-Konnektivität in das OT Security Operations Center setzt Axpo neue Massstäbe für die Energiebranche und darüber hinaus. Dieses SOC ist ein perfektes Beispiel dafür, wie die sichere und widerstandsfähige Netzwerkarchitektur von SCION auf kritische Infrastrukturen angewendet werden kann, um einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten und gleichzeitig vor modernen Cyber-Bedrohungen zu schützen."Das Axpo OT SOC demonstriert die Möglichkeiten der Integration innovativer Netzwerklösungen wie SCION in OT-Umgebungen, um die einzigartigen Herausforderungen bei der Sicherung kritischer Infrastrukturen zu bewältigen.Weitere Informationen zum Axpo Systems OT SOC finden Sie auf der Webseite hier (https://www.axpo.com/ch/de/energy/digital-solutions/cyber-security-connectivity.html).Über AnapayaAnapaya ist ein Schweizer Unternehmen, das die Sicherheit und Konnektivität des Internets durch die SCION-Internet-Architektur verbessern will. Diese bahnbrechende Technologie bietet sicheres Routing, Widerstandsfähigkeit gegen DDoS-Angriffe und hohe Verfügbarkeit.Die Lösungen von Anapaya ermöglichen es globalen Unternehmen, in der heutigen Welt mit Zuversicht zu operieren, indem sie höhere Sicherheit und Flexibilität für ihre geschäftskritischen Dienste und Datenkommunikation bieten.Gemeinsam mit seinem Partner-Ökosystem aus Telekommunikationsunternehmen, Systemintegratoren und Cloud-Anbietern macht Anapaya das SCION Internet für alle zugänglich. Zu den Kunden gehören unter anderem die Schweizerische Nationalbank und SIX, die das Secure Swiss Finance Network für kritische Anwendungen wie das Interbank Clearing System betreiben, das von mehr als 300 Banken genutzt wird, die Health Info Net AG, die das Secure Swiss Health Network bereitstellt, das von mehr als 30'000 Ärzten und der Schweizer Bundesverwaltung genutzt wird.Anapaya wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz.Über Axpo SystemsAxpo Systems verfügt über breites Know-how in den Bereichen Telekommunikation, Cyber Security sowie in der Konzipierung, Realisierung, im Unterhalt und Betrieb von Systemlösungen. Ergänzt mit dem eigenen Assetportfolio und dem Mindset "Durch uns läuft das Nervensystem der systemrelevanten Schweiz" ist sie Systemintegrator für Operational Technology (OT) Lösungen und führende Partnerin von vielen systemrelevanten Organisationen in der Schweiz. Axpo Systems ist an 5 Standorten und mit rund 140 Mitarbeitenden in der ganzen Schweiz vertreten und hat ihren Hauptsitz in Lupfig.Über AxpoAxpo hat die Ambition, mit innovativen Energielösungen eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen. Axpo ist die grösste Schweizer Stromproduzentin und internationale Vorreiterin im Energiehandel und in der Vermarktung von Solar- und Windkraft. Mehr als 7000 Mitarbeitende verbinden Erfahrung und Know-how mit der Leidenschaft für Innovation und der gemeinsamen Suche nach immer besseren Lösungen. Axpo setzt auf innovative Technologien, um die sich stets wandelnden Bedürfnisse ihrer Kunden in über 30 Ländern in Europa, Nordamerika und Asien zu erfüllen.