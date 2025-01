Am 25. Februar stehen bei Fresenius Medical Care die Zahlen zum vierten Quartal an. Die Experten der Deutschen Bank rechnen mit einem guten Schlussquartal. Sie erwarten beim Umsatz ein organisches Plus von 6 Prozent. Das bereinigte EBIT soll um 33 Prozent zulegen, die Marge soll bei 10,0 Prozent liegen. Je Aktie soll der bereinigte Gewinn ein Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...