Auszeichnung von Unternehmen und Führungskräften, die ihre organisatorischen Bemühungen an den Bedürfnissen der Kunden ausrichten und nahtlose Erlebnisse über alle Kanäle hinweg bieten

Forrester (Nasdaq: FORR) kündigte heute die Entgegennahme von Nominierungen für seine Customer-Obsessed Enterprise Awards 2025 an. Diese Auszeichnung ehrt Unternehmen mit Hauptsitz in der Asien-Pazifik-Region, Europa und Nordamerika und mindestens 1.000 Mitarbeitern, die bei ihrer Führung, ihrer Strategie und ihrem Geschäftsbetrieb den Kunden in den Mittelpunkt stellen, um erfolgreiche Geschäftsergebnisse zu erzielen. Für den Customer-Obsessed Leadership Award von Forrester können sich auch Führungskräfte aus den Bereichen B2C Marketing, Customer Experience (CX) und Digital Business bewerben, sofern sie Organisationen in Nordamerika mit mindestens 1.000 Mitarbeitenden angehören.

Nominierungskriterien für Forresters Customer Obsession Awards:

Customer-Obsessed Enterprise. Mit dieser Auszeichnung wird eine Organisation gewürdigt, die Kundenorientierung vorlebt, indem sie Kunden in den Mittelpunkt ihrer Führung, Unternehmens- und Funktionsstrategien sowie des täglichen Betriebs stellt, um erfolgreiche Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die Gewinnerorganisation fördert zudem eine enge Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen insbesondere zwischen Marketing-, CX- und Digitalteams um sicherzustellen, dass die Kundenorientierung verwirklicht wird.

Weitere Informationen über die Bewerbung für die Forrester Customer Obsession Awards 2025:

Europa. Organisationen mit Sitz in der EMEA-Region klicken bitte hier, um die vollständigen Nominierungskriterien für den Award einzusehen und eine Nominierung für die Forrester Customer-Obsessed Enterprise Awards einzureichen. Der Einsendeschluss ist der 31. März 2025. Die Preisträger werden vor Forresters CX Summit EMEA vom 2. bis 4. Juni 2025 bekanntgegeben und dort geehrt.

Nordamerika. Organisationen und Führungskräfte aus Nordamerika klicken bitte hier, um mehr zu erfahren. Der Einsendeschluss für sowohl den Customer-Obsessed Enterprise als auch den Customer-Obsessed Leadership Award von Forrester ist der 31. März 2025. Die Preisträger werden vor Forresters CX Summit Nordamerika vom 23. bis 26. Juni 2025 bekanntgegeben und dort geehrt.

Asien-Pazifik. Organisationen aus der Asien-Pazifik-Region klicken bitte hier, um die vollständigen Nominierungskriterien für den Award einzusehen und eine Nominierung für die Forrester Customer-Obsessed Enterprise Awards einzureichen. Der Einsendeschluss ist der 23. Mai 2025. Die Preisträger werden vor Forresters CX Summit APAC am 18. August 2025 bekanntgegeben und dort geehrt.

"Mit den Forrester Customer Obsession Awards werden Unternehmen und Führungskräfte ausgezeichnet, die zeigen, dass ihr konsequenter Fokus auf die Kunden auch zu stärkeren Geschäftsergebnissen führt", so Rick Parrish, Vice President und Research Director bei Forrester. "Unsere Forschung zeigt, dass kundenorientierte Unternehmen ein um 41 höheres Umsatzwachstum, ein um 49 höheres Gewinnwachstum und eine um 51 höhere Kundenbindung verzeichnen als Unternehmen, die nicht kundenorientiert sind. Wahre Kundenorientierung führt somit auch zu nachhaltigem Wachstum für Unternehmen."

Ressourcen:

Erfahren Sie mehr über das Customer Obsession Awards-Programm von Forrester und frühere Preisträger.

Registrieren Sie sich für die Teilnahme an Forresters APAC-, EMEA- und Nordamerika-CX Summits 2025.

Über Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) ist eines der einflussreichsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wir befähigen Führungskräfte in den Bereichen Technologie, Kundenerfahrung, Digitales, Marketing, Vertrieb und Produktmanagement, mutig zu agieren und durch Kundenfokussierung das Wachstum zu beschleunigen. Unser einzigartiges Forschungs- und kontinuierliches Beratungsmodell hilft Führungskräften und ihren Teams, ihre Initiativen und Ergebnisse schneller und zuversichtlich umzusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Forrester.com.

