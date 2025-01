FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat sich am Dienstag von den Kursverlusten vom Wochenauftakt erholt. Im Mittagshandel wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung zu knapp 103.000 Dollar gehandelt, nachdem sie am Montag zeitweise unter 98.000 Dollar gefallen war. Seit dem Montagnachmittag zeigte sich eine Kurserholung, die den Bitcoin wieder über 100.000 Dollar steigen ließ.

Zuvor hatten deutliche Kursverluste bei Aktien aus dem Technologiesektor auch den Bitcoin belastet. Sorgen vor chinesischer Konkurrenz durch das neueste KI-Modell des Start-up DeepSeek hatten vor allem den Kurs des Chiphersteller Nvidia stark belastet. "Die Furcht vor einem Ausverkauf im Technologiesektor dürfte weiterhin wie ein Damoklesschwert über dem Kryptomarkt hängen", beschrieb Analyst Timo Emden von Emden-Research die Marktstimmung.

Mit der Kurserholung an den Aktienmärkten profitierte auch der Bitcoin von der besseren Stimmung an den Finanzmärkten. Die Kryptowährung bewegte sich wieder in Richtung Rekordhoch, das im Januar bei über 109.000 Dollar erreicht worden war. Generell dürften die Anleger an den Finanzmärkten ihre Blicke nach den Kursturbulenzen zum Wochenauftakt wieder stärker auf die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed am Mittwoch und der EZB am Donnerstag richten./jkr/jsl/mis