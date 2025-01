Saarburg (ots) -Erstmalig werden anlässlich des Weltfrauentages am 8. März 2025 in der Kulturgießerei Saarburg besonders engagierte Frauen der Region Saarburg-Kell medienwirksam innerhalb einer feierlichen Preisverleihung ausgezeichnet. Wir rufen dazu auf, engagierte Frauen aus den unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft für diese ganz besondere Ehrung vorzuschlagen. Über die Nominierungen entscheidet eine namhafte Jury mit Vertreter:innen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft. Bis zum 14. Februar können Privatpersonen, Institutionen und Unternehmen Vorschläge in fünf Kategorien unter weltfrauentag@kulturgiesserei-saarburg.de einreichen.Download der Auslobung: https://www.kulturgiesserei-saarburg.de/Gesucht werden herausragende Frauen aus allen Generationen, die sich auf ganz besondere Art und Weise für die Gesellschaft mit viel Mut, Engagement und Fürsorge stark machen, die wichtige Impulse für die Emanzipation und Gleichstellung von Frauen setzen und damit auch die Lebensqualität für alle Bewohner:innen in der Region Saarburg Kell und die es werden wollen täglich verbessern.Zu den Auslobungskategorien "Frauen des Jahres der Region Saarburg Kell 2025" gehören:- "Frau der Region 2025"- "Künstlerin der Region 2025"- "Aktivistin der Region 2025"- "Unternehmerin der Region 2025"- "Migrantin der Region 2025"Ausgezeichnet werden am 8. März auf einer feierlichen Preisverleihung in der Kulturgießerei Saarburg besondere Frauen, die mit ihrem zivilgesellschaftlichen und ehrenamtlichen Engagement, künstlerischen Interventionen und Interpretationen, ihren nachhaltigen wirtschaftlichen Ideen und Initiativen sowie mit viel Fürsorge Inklusion und Integration und damit auch soziales Wachstum in unserer Gesellschaft fördern. Initiator:in der Auslobung sowie der Preisverleihung ist die Kulturgießerei Saarburg mit freundlicher Unterstützung von Westenergie.Pressekontakt:Lokales Bündnis für Familie e.V., Kulturgießerei Saarburg, Staden 130, 54439 Saarburg, Geschäftsführerin Dr. Anette Barth, Telefon 06581/2336, E-Mail: info@kulturgießerei-saarburg.de, www.kulturgiesserei-saarburgOriginal-Content von: KulturGießerei Saarburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178441/5958875