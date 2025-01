London (ots/PRNewswire) -LONDON, 28. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Die ATP freut sich, Polaroid Eyewear bis 2027 als offiziellen Brillenpartner der ATP Tour zu präsentieren. Die ikonische Marke wird bei mehreren ATP-Turnieren vor Ort aktiv sein und hat den ATP-Topspieler Lorenzo Musetti als Polaroid Eyewear-Botschafter für 2025 gewonnen.Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:https://www.multivu.com/atp-tour/9315551-en-atp-tour-polaroid-eyewear-global-partnership-lorenzo-musetti-ambassador-2025Polaroid Eyewear, eine der führenden internationalen Brillenmarken und Teil der Safilo Group, ist bekannt für ihre innovativen polarisierten Gläser, die Funktionalität mit modernem Design verbinden. Im Rahmen der neuen Partnerschaft wird die Marke bei den Mutua Madrid Open, den Internazionali BNL d'Italia und den Swedish Open vertreten sein und Tennisfans mit exklusiven Erlebnissen begeistern.Zu den Höhepunkten der Zusammenarbeit gehören eine starke Markenpräsenz, spezielle Fan-Aktivitäten in den Fanzonen sowie ein Fokus auf Kinderprogramme vor Ort. Darüber hinaus werden ATP-Stuhlschiedsrichter während der Spiele Polaroid-Brillen tragen. Die Marke wird zudem das ganze Jahr über auf den sozialen und digitalen Kanälen der ATP Tour präsent sein und so die globale Tennis-Community erreichen.Lorenzo Musetti, aktuell unter den Top 20 der PIF ATP-Rangliste und Gewinner der olympischen Bronzemedaille, wird als Botschafter das Gesicht der globalen Polaroid Eyewear-Kampagne 2025. Musetti, ein Aushängeschild der jungen Generation des italienischen Tennissports, steht sowohl auf als auch abseits des Platzes für Talent, Stil und Persönlichkeit. Diese Eigenschaften passen perfekt zu den Werten von Polaroid Eyewear: jung, sportlich und modisch."Wir sind stolz darauf, Polaroid Eyewear im Partnerportfolio der ATP Tour begrüßen zu dürfen", sagte Daniele Sanò, Chief Business Officer der ATP. "Unsere Partnerschaft verbindet zwei globale Marken mit der gemeinsamen Vision, weltweit mit begeisterten Fans in Kontakt zu treten, und die sich beide für Innovation starkmachen."Alberto Macciani, Chief Marketing Officer OCB's und Global Head Communication der Safilo Group, ergänzte: "Wir freuen uns, offizieller Brillenpartner der ATP Tour zu werden. Diese wahrhaft globale Plattform bietet eine einzigartige Chance, den Bekanntheitsgrad der Marke Polaroid Eyewear zu erhöhen, neue Kunden zu gewinnen und unsere Präsenz auszubauen. Mit den innovativen Produkten von Polaroid Eyewear werden wir allen das Vergnügen bieten, Tennis-Matches mit perfekter Sicht und hohem Schutz zu verfolgen."Polaroid Eyewear-Markenbotschafter Lorenzo Musetti sagt: "Es ist für mich eine Ehre, Polaroid Eyewear als Markenbotschafter in der globalen Kampagne 2025 zu vertreten. Die Gestelle der Marke und mein Tennis verbindet, dass sich alles um Stil und Funktion dreht. Auch die polarisierten Gläser sind ein Game-Changer, vor allem an Tagen mit besonders hellem Licht."De Marco Ambrapressoffice@safilo.com+39 049 6985111Video - https://mma.prnewswire.com/media/2607009/Lorenzo_Musetti_Polaroid_Eyewear.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2607005/ATPxPOLAROID_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/atp-tour-und-polaroid-eyewear-schmieden-globale-partnerschaft--lorenzo-musetti-wird-polaroid-eyewear-botschafter-2025-302361858.htmlPressekontakt:communications@atptour.comOriginal-Content von: ATP; POLAROID EYEWEAR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178462/5958902