FRANKFURT AM MAIN (dpa-AFX) - Die Geschäftsbanken in der Eurozone haben laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) die Kreditvergabe an Unternehmen wegen höherer Risiken verschärft. Im Schlussquartal 2024 habe sich die "ausgeprägteste Verschärfung" der Richtlinien seit mehr als einem Jahr gezeigt, heißt es in der Umfrage der EZB zum Kreditgeschäft im Euroraum. Betroffen seien vor allem Banken in Deutschland und Frankreich.

Richtlinien für Verbraucherkredite weiter verschärft



Dagegen zeigte sich bei der Kreditvergabe an private Haushalte im vierten Quartal ein gemischtes Bild. Die Richtlinien für Verbraucherkredite wurden laut der Umfrage weiter verschärft. Standards für Kredite zum Kauf von Eigenheimen blieben hingegen im Vergleich zum Vorquartal unverändert. Die Nachfrage nach Eigenheimen habe sich in den Monaten Oktober bis Dezember "weiter stark erholt"./jkr/jsl/jha/DP/stk