Krypto-Wale kaufen jetzt Dogecoin, TRUMP und Wall Street Pepe

Nachdem der gestrige Flash-Crash bei einigen Kryptowährungen starke Verluste im zweistelligen Prozentbereich verursacht hatte, konnten viele Coins in den letzten 24 Stunden wieder signifikante Zuflüsse verzeichnen. Gerade der Meme-Coin-Sektor ist hier hervorzuheben, denn viele der in dieser Rubrik geführten Token konnten besonders starke Kursgewinne erhalten und sich damit merklich vom Rest des sich erholenden Krypto-Markts absetzen.

Wir werfen in den kommenden Abschnitten einen Blick auf gleich drei Meme-Token, die seit gestern hohe Kursgewinne verzeichneten und verraten, warum viele Krypto-Wale jetzt in diese Projekte investiert haben.

Über 460 Millionen DOGE: Krypto-Wale zeigen großes Interesse an Dogecoin

Auch der größte Meme-Token am Markt blieb gestern nicht von dem Krypto-Crash verschont und fiel zwischenzeitlich auf einen Wert von 0,30 US-Dollar, nachdem am Wochenende noch ein Preisniveau von knapp unter 0,36 US-Dollar gehalten wurde. Zwar konnte sich der Kurs noch nicht gänzlich wieder erholen, doch stieg er immerhin erneut auf einen Preis von 0,3344 US-Dollar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels und damit um 6,54 Prozent innerhalb von 24 Stunden.

Einer der Hauptgründe hierfür: Krypto-Großanleger nutzten den Crash, um ihre eigenen DOGE-Reserven zu füllen. Der Krypto-Analyst Ali Martinez erklärte auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass innerhalb von wenigen Stunden ganze 460 Millionen DOGE-Token von den Großinvestoren erworben wurden.

Während sich viele Krypto-Anleger nämlich während des Crashes aufgrund von FUD (Fear, Uncertainty and Doubt) zu Abverkäufen gezwungen sahen, waren die Großanleger davon überzeugt, dass sich der Kurs schnell wieder erholen wird - und hatten damit recht. Dies führte dazu, dass sie vergleichsweise günstig in Dogecoin investieren konnten und innerhalb kürzester Zeit eine ordentliche Rendite erzielten.

OFFICIAL TRUMP steigt erneut: 14 Prozent Zuwachs in 24 Stunden

Auch die Kryptowährung von US-Präsident Donald Trump konnte von dem jüngsten Crash profitieren: In den letzten 24 Stunden lag der Zuwachs hier bei 14,07 Prozent, woraufhin der Preis aktuell auf ein Niveau von 29,93 US-Dollar kletterte.

Zuletzt musste der TRUMP-Token allerdings merkliche Kursverluste hinnehmen, nachdem er kurz nach seinem Launch auf einen Preis von fast 75 US-Dollar explodiert war. Lange Zeit sah es zudem so aus, als ob viele Anleger nach dem ersten Hype zu anderen Meme-Coin-Projekten gewechselt sind. Die jüngsten Zuflüsse wecken allerdings die Hoffnung, dass es ein erneutes Comeback geben könnte.

Der Kurs des OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Coins der letzten 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

Könnte es sich also langfristig rentieren, jetzt noch in den TRUMP Coin zu investieren? Die Prognose diesbezüglich ist äußerst schwierig, denn die Kryptowährung besitzt keinerlei Utility und Zweck und ist damit als Meme-Coin gänzlich davon abhängig, wie stark das Interesse der Community an der Spekulationsblase rund um den TRUMP-Token ist. Das Risiko auf weitere Verluste ist entsprechend hoch.

Sinnvoller könnte es sein, in Meme-Projekte zu investieren, die einen tatsächlichen Zweck bieten. Andere Meme-Token wie Dogecoin können immerhin als Zahlungsmittel genutzt werden, obwohl sie keinen inhärenten Zweck haben.

Wall Street Pepe: Presale-Coin bereits jetzt ein großer Erfolg

Nicht nur Meme-Coin-Projekte, die am freien Markt gehandelt werden können, scheinen derzeit das Interesse der Krypto-Wale zu locken. Dies zeigt ein Blick auf den aktuellen Vorverkauf von Wall Street Pepe (WEPE), denn das junge Projekt konnte bereits über 62,5 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln.

Einer der Hauptgründe hierfür: Der Meme-Token setzt auf eine ganze Reihe an zusätzlichen Funktionen. So wurde mit der "WEPE Army" nicht nur eine elitäre Gruppe für Diskussionen und Strategien rund um Kryptowährungen gegründet, sondern dank der Trading-Alpha-Funktion können Plattformnutzer sogar auf regelmäßige Signale und Strategieangebote zurückgreifen.

Außerdem gibt es ein erstes Staking-Angebot für frühzeitige Investoren, das derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 20 Prozent verspricht. Der Token Launch lässt auch nicht mehr allzu lange auf sich warten, denn innerhalb der nächsten 20 Tage wird der WEPE-Token die Presale-Phase verlassen.

