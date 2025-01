Trainor feiert das 10-jährige Jubiläum von "Title" mit e.l.f. und bringt das "Bordunterhaltungsprogramm" auf ein neues Level

e.l.f. Cosmetics, eine Marke von e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), startet mit der GRAMMY®-Preisträgerin, Songwriterin, Multiinstrumentalistin und langjährigen e.l.f.-Superfan Meghan Trainor in einer neuen, hochfliegenden Multimedia-Kampagne für Cloud Skin, ein limitiertes Teint-Paket, durch. Dies ist die dritte kreative Zusammenarbeit zwischen e.l.f. und Trainor, ein echtes Spiegelbild ihres gemeinsamen Geistes und ihrer Werte in Bezug auf Humor, Musik und die Zugänglichkeit von Schönheit für alle. Gemeinsam interpretieren sie das traditionelle "Sicherheitsvideo an Bord" neu, um den Zuschauern zu zeigen, wie sie einen verträumten, weichgezeichneten "Cloud Skin"-Glow erzielen können ein Look, der auf Trainors neuester Tournee zu sehen und beliebt ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250127660198/de/

e.l.f. Cosmetics and Meghan Trainor launch a new campaign. The collaboration reimagines the traditional "in-flight safety video" to guide viewers on how to achieve a dreamy, soft-focus Cloud Skin glow. (Photo: Business Wire)

Die Kampagne geht über das durchschnittliche Sicherheitsvideo vor dem Flug hinaus und sprengt auf tiefgreifendere Weise Grenzen. e.l.f. stellt erneut Frauen an die Spitze, mit Trainor als erste Kapitänin von e.l.f. Air. Dieses kraftvolle Bild fordert die Normen in der Luftfahrt heraus, da weltweit über 90 der Piloten Männer sind1 Die Kampagne spiegelt wider, wie e.l.f. alles schafft unbeschwerte und humorvolle Unterhaltung bieten und dabei stets auf die Bedürfnisse und Wünsche seiner Community eingehen.

e.l.f. und Trainor feiern die Markteinführung des neuen "Heiligen Grals" für strahlende Haut von e.l.f., Halo Glow Powder Filter- ein leichtes, aufbaubares, ultrafeines gepresstes Puder, das das Erscheinungsbild der Haut verwischt und den Glanz reduziert, für einen weichen Glow, der lange anhält und feiern das 10-jährige Jubiläum von Trainors Debütalbum Nr. 1, Title Zur Feier von 10 Jahren voller Pop-Hits veröffentlicht Trainor das Album am 28. März erneut, komplett mit zwei brandneuen Titeln, "All About That Bass (Remastered)" und "Better When I'm Dancin' (j.bird Timeless Tour Version)", sowie sechs Live from Spotify London-Titeln. Die 2-LP-Vinyl kann ab sofort exklusiv im Shop von Trainor vorbestellt werden.

Angesichts des steigenden Interesses an weichem, mattem Make-up, das laut Spate2 im Vergleich zum Vorjahr weltweit um 168 mehr Hashtag-Aufrufe verzeichnet, nutzte e.l.f. diese Energie, um eine dynamische, verspielte Kampagne und ein Produktpaket zu entwickeln, das den Cloud-Skin-Look für alle zugänglich macht. Durch die Nutzung der viralen Konversation auf sozialen Plattformen schafft e.l.f. auf einzigartige Weise eine Welt, in der Trainor das Ruder übernimmt und die Zuschauer durch die Lüfte der zugänglichen Schönheit steuert, um Hautbild-Turbulenzen zu umschiffen und zur perfekten Haut zu gelangen.

"Wer hätte gedacht, dass ich 2025 einmal eine Pilotin spielen würde? e.l.f. und ich sind seit Jahren beste Freundinnen in Sachen Schönheit. Wir haben buchstäblich jeden Glowstorm gemeinsam überstanden, daher wusste ich, dass e.l.f. der perfekte Partner ist, um zehn Jahre Title zu feiern", Meghan Trainor. "e.l.f. hat immer ein Gespür für meine Lieblingstrends und ist der viralen Kultur immer einen Schritt voraus. Daher ist es ein tolles Gefühl, wieder zusammenzukommen, um Normen aufzubrechen und mich auf den Kapitänssitz zu setzen. Ich freue mich sehr, diese nächste Zusammenarbeit zu leiten, um meine bevorzugte tierversuchsfreie und vegane Schönheit in unsere Communities zu bringen!"

"Von dem Moment an, als wir uns Meghan als Kapitänin von e.l.f. Air vorstellten, wussten wir, dass es bei dieser Zusammenarbeit nicht nur ums Fliegen ging es ging darum, die Grenzen der Kreativität und der Verbindung zu unserer Community neu zu definieren", sagte Patrick O'Keefe, Chief Integrated Marketing Officer bei e.l.f. Beauty. "Meghans unvergleichliches Charisma und ihre kreative Vision verkörpern perfekt den Geist von Cloud Skin: mutig, transformativ und mühelos zugänglich. Gemeinsam schaffen wir nicht nur eine Kampagne, sondern schlagen einen neuen Kurs für Schönheitsinnovationen ein, der jeden dazu inspiriert und befähigt, auf seine eigene Weise zu strahlen."

Die Kampagne wird über digitale Kanäle und soziale Medien verbreitet und bringt diesen verträumten, weichgezeichneten Look direkt in die Feeds der Fans, sodass jedes Auge, jede Lippe und jedes Gesicht auf diesem leuchtenden Abenteuer abheben kann. Die Kampagne wurde von SHADOW, der langjährigen Kreativ-, Marketing- und Kommunikationsagentur von e.l.f. Cosmetics, konzipiert, besetzt, produziert und geschrieben.

"Wenn e.l.f. eine Fluggesellschaft hätte, würde sie natürlich über die *beste* Unterhaltung und den besten Bordservice verfügen. Meghan war wie immer brillant und witzig und die perfekte Partnerin, um diese Vision mit dem typischen Augenzwinkern der Marke voranzutreiben", sagte Brian Vaughan, Executive Creative Director Partner bei SHADOW. "Wie bei den meisten unserer Kooperationen mit e.l.f. begann die Idee mit einem "Was wäre wenn?", als wir uns vorstellten, unsere e.l.f.-Community durch Textur-Turbulenzen und Mattheit zu einem Ziel mit strahlender Cloud Skin zu navigieren. Abgesehen von der absurden Flugroute bleibt das Ethos der Marke beständig: Diese Reise in die Wolken ist für alle zugänglich."

Schauen Sie sich die himmlische Kampagnenerfahrung auf Trainors sozialen Kanälen und den digitalen Kanälen von e.l.f. an: elfcosmetics.com, Instagram, TikTok und YouTube. Im Rahmen der digitalen Kampagne nutzt e.l.f. auch die führende Mitfahr-App Uber, um Fahrgästen, die sich auf einen eigenen Moment in der Luft vorbereiten, dieses skurrile Bordunterhaltungsprogramm zu bieten. Vom 28. Januar 2025 bis zum 28. Februar 2025 wird das Video zur e.l.f. x Meghan Trainor Cloud Skin-Kampagne in der App für ausgewählte, gezielte Fahrgäste abgespielt, die ein Auto zu einem Flughafen in den USA und Großbritannien buchen, mit direkten Links zum Kauf der Halo-Glow-Kollektion.

Das Hautpaket e.l.f. Cosmetics x Meghan Trainor Cloud Skin Bundle (36 USD) wird am 28. Januar 2025 auf den Markt kommen und Trainors charakteristische Cloud-Skin-Produkte sowie ein maßgeschneidertes Merchandising-Produkt enthalten. Es wird ab 12 Uhr ET/9 Uhr PT auf elfcosmetics.com erhältlich sein, solange der Vorrat reicht.

NEU Halo Glow Powder Filter - Diese Innovation für den Teint sorgt für ein sanftes, mattes Finish, das so strahlend ist wie ein Sonnenstrahl, der durch die Wolken bricht.

- Diese Innovation für den Teint sorgt für ein sanftes, mattes Finish, das so strahlend ist wie ein Sonnenstrahl, der durch die Wolken bricht. Halo Glow Liquid Filter - Ein echter Favorit der Beauty-Community, von dem 2024 alle vier Sekunden ein Exemplar verkauft wurde 3 . Dieses Zwischending aus Hautpflege und Make-up ist Ihre Eintrittskarte für strahlende, taufrische Haut.

- Ein echter Favorit der Beauty-Community, von dem 2024 alle vier Sekunden ein Exemplar verkauft wurde . Dieses Zwischending aus Hautpflege und Make-up ist Ihre Eintrittskarte für strahlende, taufrische Haut. NEU Glow Reviver Lip Glimmer in Princess Cut - Dieses hochglänzende Lippenöl verleiht Ihrem Lächeln einen funkelnden Glanz, der wie ein Diamant am Himmel leuchtet.

- Dieses hochglänzende Lippenöl verleiht Ihrem Lächeln einen funkelnden Glanz, der wie ein Diamant am Himmel leuchtet. Limited-Edition e.l.f. Eye Mask Für eine zusätzliche Portion Streicheleinheiten mit weichem, von Wolken inspiriertem Material, um die beruhigende Dunkelheit im Schlaf zu genießen.

Diese Digital-First-Kampagne ist auch ein Teil des wachsenden Unterhaltungsportfolios von e.l.f. Letztes Jahr brachte die Marke e.l.f. Made auf den Markt den Unterhaltungsbereich des Unternehmens, der Musik, Filme, Spiele und Sport umfasst.

Schauen Sie sich dieses skurrile Abenteuer mit e.l.f. Cosmetics und Meghan Trainor hier an!

1 Quelle: The Civil Aviation Authority (CAA)

2 Quelle: SPATE TikTok Views Global 14. Jan 2024 bis 12. Jan 2025 im Vergleich zu 15. Jan 2023 bis 14. Jan 2024

3 Quelle: Basierend auf internen e.l.f.-Schätzungen der jährlichen Verkaufszahlen für 2024

Über e.l.f. Cosmetics

e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) wird von der Überzeugung angetrieben, dass alles möglich ist. Wir sind ein Unternehmen der anderen Art, das Normen durchbricht, die Kultur prägt und Communities durch Positivität, Inklusivität und Zugänglichkeit verbindet. e.l.f. Cosmetics, unsere globale Flaggschiffmarke, macht das Beste der Schönheit für jedes Auge, jede Lippe und jedes Gesicht zugänglich, indem sie das Beste aus Schönheit, Kultur und Unterhaltung zusammenbringt. Unsere Superkraft besteht darin, universell ansprechende, hochwertige Produkte zu erschwinglichen Preisen anzubieten, die e.l.f.-rein und vegan sind und alle doppelt von Leaping Bunny und PETA als tierversuchsfrei zertifiziert wurden. Wir sind stolz darauf, Produkte in Fair Trade Certified-Einrichtungen herstellen zu lassen. Erfahren Sie mehr unter www.elfcosmetics.com.

