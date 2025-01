Frankfurt/Main (ots) -Mit einer breit angelegten Digital-Kampagne unter dem Hashtag WirsindTeilderLösung begleitet der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) die heiße Phase der Bundestagswahl. Mit dieser Initiative zeigt der Wirtschaftsverband der deutschen Agrarchemie, was die Branche zu zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen wie Klima- und Umweltschutz sowie Ernährungssicherheit beiträgt. Den Auftakt bildete die Vorstellung des ersten animierten Spots zum Thema "Klima- und Umweltschutz" auf der gerade zu Ende gegangenen Grünen Woche in Berlin. Ab jetzt wird die Kampagne, die im Laufe des Jahres mit insgesamt sieben animierten Spots Aufmerksamkeit schaffen wird, auf verschiedenen Social-Media-Plattformen ausgerollt.Agrarchemie als Schlüssel für nachhaltige Lösungen"Mit WirsindTeilderLösung wollen wir zeigen, dass die Agrarchemie mehr ist als Technik - sie ist ein Schlüssel für nachhaltige Lösungen in der Landwirtschaft und unverzichtbar, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig unsere Umwelt zu schonen", betont IVA-Hauptgeschäftsführer Frank Gemmer. "Gerade in einem Jahr, das von der Bundestagswahl geprägt ist, wollen wir Politik und Verbraucher für die Rolle unserer Branche sensibilisieren und zum Dialog über zukunftsfähige Ernährungssysteme einladen."Digitale Kampagne mit Fokus auf gesellschaftliche HerausforderungenDie Digital-Kampagne richtet sich an Verbraucher und Entscheidungsträger gleichermaßen. Sie vermittelt in kurzen, animierten Clips, wie die Agrarchemie zur Lösung globaler Herausforderungen beiträgt - von der Reduktion von CO2-Emissionen über den Schutz der Biodiversität bis hin zur Sicherung der Lebensmittelversorgung und bezahlbaren Lebensmitteln. Begleitet wird die Kampagne u. a. von digitalen Anzeigen in ausgewählten Politikmedien, um insbesondere den politischen Diskurs zu stärken.Sieben Themen-Spots bis JahresendeDie Kampagne umfasst insgesamt sieben Spots, die thematisch unterschiedliche Schwerpunkte setzen und in regelmäßigen Abständen bis zum Jahresende veröffentlicht werden. Der erste Spot, der das Engagement der Agrarchemie für den Klima- und Umweltschutz thematisiert, ist ab heute auf den Social-Media-Kanälen des IVA zu sehen.Erfolgreicher Auftakt auf der Grünen WocheDie exklusive Premiere des ersten Spots auf der Grünen Woche war ein voller Erfolg. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, sich vor Ort über die Inhalte der Kampagne und die Rolle der Agrarchemie zu informieren. "Wir freuen uns, dass wir mit der Grünen Woche eine der wichtigsten Plattformen für Landwirtschaft und Ernährung nutzen konnten, um unsere Botschaften einem breiten Publikum zu präsentieren", so Hans F. Kaufmann, Stellv. Leiter Kommunikation und Politik des IVA.Weitere Informationen und alle Spots der Kampagne sind nach ihrer Veröffentlichung unter www.iva.de/wirsindteilderloesung abrufbar.YouTube-Link zum ersten Spot: https://youtu.be/SPv6opcpCm8 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSPv6opcpCm8&data=05%7C02%7C%7C3a7b46f8a0ce4c0eceb408dd3ec94e4b%7Cc7333dd826f044b4a568dd39525e5879%7C0%7C0%7C638735756497706036%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=bJ%2By6ptM52om%2Bmf1c8wKpzpU5UWytCEHIgbIeonKAu0%3D&reserved=0)Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der Hersteller von Betriebsmitteln für einen nachhaltigen Pflanzenbau in Deutschland. Die 46 Mitgliedsunternehmen engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle Privatanwendung.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692Fax +49 69 2556-1298E-Mail: may.iva@vci.dehttps://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_Pressehttps://www.linkedin.com/company/industrieverband-agrar-ivaOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16070/5958934