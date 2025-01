MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Puma von 45 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Volker Bosse kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen und verlängerte den Bewertungszeitrahmen bis 2026. Auf aktuellem Kursniveau sei die Aktie attraktiv./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2025 / 10:32 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006969603