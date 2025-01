Die britische Großbank HSBC vollzieht einen bedeutenden strategischen Wandel und zieht sich aus wesentlichen Teilen des Investmentbanking-Geschäfts in Europa, Großbritannien und den amerikanischen Märkten zurück. Diese Neuausrichtung, die im Rahmen einer umfassenden Kostenoptimierung erfolgt, sieht eine verstärkte Konzentration auf die Kernmärkte in Asien und im Nahen Osten vor. Die Bank wird ihre M&A- und Eigenkapitalmarktaktivitäten in diesen Regionen intensivieren, während sie sich aus den westlichen Märkten schrittweise zurückzieht. Bemerkenswert ist dabei, dass die globalen Aktivitäten im Bereich der Fremdkapitalmärkte und der fremdfinanzierten Akquisitionsfinanzierung von dieser Umstrukturierung unberührt bleiben.

Auswirkungen auf Personal und Geschäftsentwicklung

Der strategische Umbau wird erhebliche Auswirkungen auf die Personalstruktur haben. In den betroffenen Abteilungen zeichnet sich ein umfangreicher Stellenabbau ab, wobei einige Mitarbeiter die Möglichkeit erhalten sollen, in andere Geschäftsbereiche zu wechseln. Die Bank strebt durch diese Maßnahmen ein wettbewerbsfähigeres und stärker fokussiertes Geschäftsmodell an. An der Londoner Börse reagierte der Aktienkurs zunächst verhalten auf die Ankündigung und verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,15 Prozent auf 8,23 britische Pfund.

