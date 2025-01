Die globale Kommunikationsplattform Infobip hat sich mit NTT Com Online Marketing Solutions Corporation zusammengetan, um die Einführung der Omnichannel-Kommunikationsplattform NTT CPaaS in Japan zu unterstützen. Die Partnerschaft bietet Unternehmen eine innovative Kommunikationslösung, die zuverlässige SMS- und Sprachübermittlung sowie eine für den japanischen Markt lokalisierte Communication Platform as a Service (CPaaS)-Technologie integriert.

Da sich die Kommunikationsanforderungen weiterentwickeln, suchen Unternehmen und Marken zunehmend nach innovativen Lösungen, um die Kundenbindung zu verbessern und die Kommunikationsanforderungen zu erfüllen. Diese Partnerschaft kombiniert die SMS- und Sprachqualität der NTT-Gruppe, dem größten SMS-Anbieter in Japan, mit der marktführenden CPaaS-Technologie von Infobip und bietet neben der generativen KI-Plattform AI Hub innovative Omnichannel-Lösungen ohne Programmieraufwand und die Kundenbindungslösung Moments.

Durch die Zusammenarbeit mit NTT unterstützt Infobip den japanischen Markt mit einer gemeinsam lokalisierten CPaaS-Plattform, die Dienstleistungen und Zahlungsoptionen auf Japanisch anbietet. Die Plattform ist so konzipiert, dass sie sich nahtlos in bestehende Geschäftssysteme integrieren lässt und SMS-Anwendungsfälle und Sprachdienste unterstützt, die Teil des Angebots von NTT Com Online für seine Kunden sind. Durch die Partnerschaft werden neue Kanäle wie webRTC, Live-Chat und internationale SMS und Voice für den japanischen Markt hinzugefügt.

Infobip wird von Analystenunternehmen wie Gartner und Metrigy als globaler CPaaS-Marktführer anerkannt. Das Unternehmen ist ein vertrauenswürdiger Partner von multinationalen Unternehmen wie Microsoft, Apple, Meta und Adobe sowie von innovativen Scale-ups wie Uber.

Yoshie Tsukamoto, Präsident und CEO von NTT Com Online, sagte: "Wir freuen uns, NTT CPaaS in Zusammenarbeit mit Infobip auf den Markt zu bringen und schätzen die technische Exzellenz von Infobip sehr. NTT CPaaS ist eine Kommunikationsplattform, die auf drei Schichten erstklassiger Dienste basiert: äußerst zuverlässigen SMS- und Sprachlösungen von NTT Com Online, der erstklassigen Kommunikationstechnologie von Infobip und dem umfassenden Know-how von NTT Com Online in Bezug auf Lösungen und Support auf dem japanischen Markt. Wir sind bestrebt, Unternehmen dabei zu unterstützen, das Kundenerlebnis zu verbessern, indem wir ihnen eine nahtlose Omnichannel-Kommunikation mit ihren Endnutzern über NTT CPaaS ermöglichen."

Silvio Kutic, CEO von Infobip, sagte: "Gemeinsam mit NTT Com Online bringen wir transformative CPaaS-Lösungen nach Japan, die es Unternehmen ermöglichen, Omnichannel-Erlebnisse zu bieten, die die Kundenbindung verbessern, Innovationen vorantreiben und sich an die sich wandelnden Kommunikationsbedürfnisse in einer vernetzten Welt anpassen. Wir freuen uns, unser Fachwissen einzubringen und eng mit NTT zusammenzuarbeiten, um neue Maßstäbe in der Kommunikationstechnologie zu setzen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam Innovationen zu entwickeln und Werte für Unternehmen in ihrer digitalen Transformation zu schaffen."

Über NTT Com Online

NTT Com Online ist ein Unternehmen für DX-Lösungen innerhalb des Konzerns NTT DOCOMO. Seine Aufgabe besteht darin, Kunden bei der "Digitalisierung zur Verwirklichung" ihrer Geschäftsziele zu unterstützen, indem es innovative DX-Lösungen in drei Bereichen anbietet: "Business Messaging Services", "CX-Lösungen" und "Data Analytics". In seinen Spezialgebieten hält NTT Com Online einen führenden Marktanteil und bietet seine Lösungen über 3.000 Unternehmenskunden an.

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, vernetzte Erfahrungen in allen Phasen der Kundenreise zu schaffen. Die Omnichannel-Engagement-, Identitäts-, Benutzerauthentifizierungs- und Contact-Center-Lösungen von Infobip werden über eine einzige Plattform aufgerufen und helfen Unternehmen und Partnern, die Komplexität der Verbraucherkommunikation zu überwinden, um ihr Geschäft auszubauen und die Kundenbindung zu erhöhen.

