Köln (ots) -Der ACV erklärt, warum dicke Winterjacken im Kindersitz zur Gefahr werden können und welche Alternativen es gibt.Der Winter bringt nicht nur frostige Temperaturen mit sich, sondern auch besondere Herausforderungen für die Sicherheit von Kindern im Auto. Vor allem dicke Winterjacken stellen ein Risiko dar, da sie verhindern, dass der Anschnallgurt optimal am Körper anliegt. Crashtests zeigen: Bereits bei leichten Bremsungen können durch den Abstand zwischen Gurt und Körper schwere Verletzungen entstehen. Der ACV Automobil-Club Verkehr informiert über diese Gefahren und gibt praktische Tipps, wie Kinder auch ohne dicke Jacken warm und sicher reisen.Dicke Winterjacken: Ein Risiko im KindersitzWinterjacken, Mäntel und Schneeanzüge sind im Auto ein Sicherheitsrisiko. Die dicken Materialien verhindern, dass der Sicherheitsgurt eng genug am Körper anliegt. Selbst wenn der Gurt straff gezogen ist, bleibt oft eine gefährliche Lücke von bis zu 15 Zentimetern - die sogenannte Gurtlose. Besonders gefährdet sind Babys und Kleinkinder in Babyschalen und Kindersitzen, da ihre geringere Körperspannung und die Passform der 5-Punkt-Gurte einen besonders festen Sitz erfordern.Bei einem Aufprall oder einer Vollbremsung kann ein zu locker sitzender Gurt dazu führen, dass das Kind aus dem Sitz geschleudert wird und schwere Verletzungen erleidet. Ein weiteres Problem: Der Gurt verläuft bei dicker Winterkleidung häufig nicht wie vorgesehen über die Oberschenkel, sondern über den Bauch. In dieser falschen Position kann er bei einem Unfall tief in den Bauchraum einschneiden und lebensgefährliche innere Verletzungen verursachen. Deshalb gilt: Kinder sollten immer ohne dicke Winterjacken angeschnallt werden - auch auf kurzen Strecken, wie zum Beispiel zur Kita oder Schule.ACV Tipps: Die richtige Kinderkleidung im AutoDamit Kinder sicher und warm unterwegs sind, empfiehlt der ACV:- Jacke vor dem Anschnallen ausziehen: Die Winterjacke kann nach dem Anschnallen wärmend über das Kind gelegt werden, bis das Auto aufgeheizt ist.- Geeignete Kleidung für kurze Wege: Fleece- oder Wollwalkjacken eignen sich ideal für kurze Wege zum Auto und können auch im Auto getragen werden.- Alternativen nutzen: Spezielle Einschlagdecken mit integrierten Gurtschlitzen oder Kindersitzponchos halten das Kind warm, ohne die Gurtfunktion zu beeinträchtigen.- Auto vorwärmen: Eine Standheizung oder die Vorwärmfunktion von Elektroautos sorgt dafür, dass das Auto schon vor der Fahrt angenehm temperiert ist.Jacke aus gilt auch für ErwachseneAuch Fahrerinnen und Fahrer sollten auf ihre Sicherheit achten. Der ACV gibt hierzu folgende Empfehlungen:- Winterjacken und Schals ausziehen: Dicke Winterkleidung kann den korrekten Sitz des Gurts behindern, die Bewegungsfreiheit einschränken und die Sicht beeinträchtigen.- Gefütterte Handschuhe vermeiden: Sie reduzieren die Feinmotorik und beeinträchtigen die sichere Steuerung des Fahrzeugs.- Rutschfeste Schuhe: Dicke Winterstiefel können die Kontrolle über die Pedale erschweren. Trockene, rutschfeste Schuhe sollten im Auto aufbewahrt und vor der Fahrt angezogen werden.- Versicherungsschutz beachten: Auch wenn es keine gesetzliche Vorschrift für geeignetes Schuhwerk gibt, können ungeeignete Schuhe im Falle eines Unfalls zu Problemen mit der Versicherung führen.Weitere Informationen auf der ACV WebsiteAusführliche Tipps und Hinweise - auch zur Sicherheit von Kindern auf dem Schulweg oder beim Fahrradfahren im Winter - bietet der ACV im Ratgeber-Bereich (https://www.acv.de/ratgeber/verkehr-sicherheit/sicheres-verhalten/sicher-und-mobil-mit-kindern-durch-den-winter-die-besten-tipps-fuer-auto-fahrrad-und-schulweg) auf seiner Website.