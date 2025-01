München (ots) -Save the Date: Der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" findet dieses Jahr am 22. Oktober 2025 in München statt. Produziert wird die diesjährige Award Show erstmals von RIVERSIDE ENTERTAINMENT. Der neue Produzent wurde im Rahmen eines europaweiten Vergabeverfahrens von der Medien.Bayern GmbH ausgewählt.Stefan Sutor, Geschäftsführer der Medien.Bayern GmbH: "Dem Blauen Panther haben wir in den vergangenen drei Jahren einen komplett neuen Anstrich gegeben. Wir freuen uns sehr, mit RIVERSIDE ENTERTAINMENT die Preisverleihung noch weiterzuentwickeln und im Herbst mit einem völlig neuen Showkonzept zu überraschen."Christian Löwendorf, Produzent und Geschäftsführer RIVERSIDE ENTERTAINMENT: "Es ist uns eine große Freude und eine Ehre, dass sich die Medien.Bayern GmbH für uns entschieden hat. Wer uns kennt, weiß: Wir lieben Award-Shows. Wir werden diesen renommierten Preis mit Leidenschaft in die Zukunft führen."Über den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Seit 1989 als Bayerischer Fernsehpreis verliehen, präsentiert sich die renommierte Auszeichnung seit 2022 als "Blauer Panther - TV & Streaming Award" mit einer neuen inhaltlichen und modernen Ausrichtung. Für den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" können Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen eingereicht werden. Der Preis wird in fünf Kategorien verliehen: Information / Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur / Bildung und in der Kategorie Social Media. Über die Vergabe der Blauer Panther-Trophäen aus Nymphenburger Porzellan entscheidet, mit Ausnahme der Publikumspreise, die Jury. Darüber hinaus vergibt der Bayerische Ministerpräsident einen Ehrenpreis. Von der Bayerischen Staatskanzlei wird außerdem ein Nachwuchspreis vergeben, der ebenfalls von der Jury ausgewählt wird. Veranstalter ist die Medien.Bayern GmbH. Die Träger des "Blauer Panther - TV & StreamingAward" sind: Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Netflix, Prime Video, ProSiebenSat.1 Group, RTL Deutschland, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei.Über RIVERSIDE ENTERTAINMENTRIVERSIDE ENTERTAINMENT entwickelt und produziert Unterhaltungsshows, Galas und Events auf höchstem Niveau für öffentlich-rechtliche und private Sender, Streamingdienste, Social-Media und Wirtschaftsunternehmen. Preisverleihungen, Quiz-Shows und die Gesamtveranstaltung und -verantwortung großer Events wie dem Dresdner SemperOpernball gehören zum Portfolio der Produktionsfirma. Ob Comedyformate für Streamingdienste oder Musik-, Talk- und Kochshows, das Ergebnis sind Produktionen mit Leuchtturmcharakter, mit interessanten Köpfen und überraschenden Umsetzungen, über die man spricht - und die allesamt eines eint: die Relevanz.Executive Producer für den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" ist Claudius Kaesebier.Bildmaterial finden Sie hier: www.blauerpanther.com/presseDer "Blauer Panther - TV & Streaming Award" auf Social MediaInstagram:https://www.instagram.com/blauerpanther_award/LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/blauerpanther-award/about/TikTok:https://www.tiktok.com/@blauerpanther_award?_t=8kQNBXUlzdp&_r=1YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRm86s5yJBMLhWR9xTe1VtAPressekontakt:Fink-Wuest Kommunikation GmbHPetra Fink-WuestTel: 0151-61109353pfw@fink-wuest-kommunikation.deOriginal-Content von: Blauer Panther - TV & Streaming Award, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164525/5959021