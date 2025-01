Yang wird die Geschäftsentwicklung und die Investor Relations für Europa, den Nahen Osten und Afrika leiten

Die CIM Group gab heute die anhaltende Expansion ihrer Institutional Client Group mit der Ernennung von Albert Yang zum Geschäftsführer bekannt, der die Geschäftsentwicklung und die Investor Relations in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) leiten wird. Yang wird seinen Sitz in London haben.

"Die diversifizierte Investitionsplattform der CIM Group mit Angeboten in den alternativen Anlageklassen, einschließlich Immobilien, Infrastruktur und Krediten ist für institutionelle Investoren in der gesamten EMEA-Region attraktiver geworden. Um den wachsenden Bedürfnissen dieses Kundenstamms besser gerecht zu werden, freuen wir uns darauf, dass Albert unsere Bemühungen in dieser Region leitet. Seine umfassende Branchenerfahrung wird entscheidend dazu beitragen, unsere Präsenz zu stärken und die institutionellen Beziehungen in diesem Schlüsselmarkt auszubauen", sagte Jason Fisher, Geschäftsführer und Global Head of Institutional Sales, der die Institutional Client Group bei der CIM Group leitet.

Albert Yang bringt mehr als 23 Jahre Erfahrung auf den Privatmärkten in seine Position bei der CIM Group ein und kann eine starke Erfolgsbilanz bei der Kapitalbildung von Sachwertstrategien und der Etablierung neuer regionaler Investitionsmöglichkeiten vorweisen. Zuletzt war Yang als Leiter der Investor Relations für EMEA bei Harrison Street tätig, wo er Gründungsmitglied der europäischen Investitionsplattform des Unternehmens, Mitglied des Investitionsausschusses und federführend bei der Einführung der europäischen opportunistischen und Kern-Immobilienstrategien war. Zuvor war Yang Leiter der Geschäftsentwicklung bei Barings Real Estate Advisers und hatte leitende Positionen in den Immobilienabteilungen von J.P. Morgan Asset Management, Nuveen, Schroders und der Deutschen Bank inne.

"Die CIM Group bietet Investitionsmöglichkeiten, die meiner Meinung nach für eine Vielzahl institutioneller Investoren in der gesamten EMEA-Region attraktiv sind. Ich bin entschlossen, eng mit unserem Team zusammenzuarbeiten, um nicht nur unsere derzeitigen Kunden zu unterstützen, sondern auch neue Investoren für die CIM Group zu gewinnen", sagte Yang.

Die Institutional Client Group der CIM Group ernannte außerdem Melannie Pyzik zur Leiterin der Geschäftsentwicklung und Kundenbetreuung in der Region Asien-Pazifik (APAC), einer weiteren wichtigen internationalen Region. Melanie Pyzik hat ihren Sitz in Sydney und verfügt über fast 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Sachwertinvestitionen in der APAC-Region, der EMEA-Region und Nordamerika. Sie verfügt über fundierte Kenntnisse im Bereich der privaten Marktinvestitionen, insbesondere im Bereich der Infrastruktur, und hat in einer Vielzahl von Teilsektoren investiert, darunter Energie, Versorgungsunternehmen, Transportwesen, digitale Infrastruktur und Energiewende.

Über die CIM Group

CIM ist ein auf die Gemeinschaft fokussierter Eigentümer, Betreiber, Kreditgeber und Entwickler von Immobilien und Infrastruktur. Seit 1994 ist CIM bestrebt, durch die Bereitstellung von mehr als 60 Milliarden US-Dollar für wichtige Immobilien- und Infrastrukturprojekte einen Mehrwert für Projekte zu schaffen und das Leben der Menschen in Gemeinden auf dem gesamten amerikanischen Kontinent positiv zu beeinflussen. Das vielfältige Expertenteam von CIM setzt sein breites Wissen und seinen disziplinierten Ansatz durch die praktische Verwaltung von Sachanlagen von der Due Diligence über den Betrieb bis hin zur Veräußerung ein. CIM ist bestrebt, durch die Umsetzung wichtiger Initiativen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der Welt zu leisten und jede Gemeinde, in die das Unternehmen investiert, zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.cimgroup.com.

