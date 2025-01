In einem historischen Börsencrash hat Nvidia 600 Milliarden eingebüßt. Der Sturz kam überraschend - und lässt Zweifel am KI-Boom aufkommen. Knapp 600 Milliarden US-Dollar Börsenwert wurden am Montag allein beim Chiphersteller Nvidia auf einen Schlag vernichtet - das ist der höchste Tagesverlust in der Geschichte des US-Aktienmarktes. Grund für den enormen Kursrutsch war der überraschende Erfolg der chinesischen KI-Plattform Deepseek. Die hatte in ...

