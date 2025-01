Volvo Cars hat zum Modelljahr 2026 die Ausweitung von Plug&Charge auf weitere Elektromodelle angekündigt: Die für den Volvo EX90 bereits verfügbare Funktion wird in Europa auch in den Modellen Volvo EX30, EX40 und EC40 eingeführt. Das heißt: Nachdem die Kundinnen und Kunden die Plug&Charge-Funktion einmal eingerichtet haben, können sie an geeigneten Stationen den Ladevorgang einfach durch das Einstecken des Kabels starten. Die Authentifizierung per ...

