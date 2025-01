SIENA/MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Mediobanca hat das Übernahmeangebot der Monte dei Paschi di Siena abgelehnt. Die in der vergangene Woche von Monte Paschi vorgelegte Offerte "entbehrt jeder branchenbezogenen und finanziellen Vernunft und ist daher destruktiv für Mediobanca", teilte der Verwaltungsrat in einer Erklärung am Dienstag mit. Monte Paschi hatte am Freitag überraschend für die Konkurrentin eine Offerte vorgelegt.

Die Banca Monte dei Paschi verdient nach ihrer Rettung durch den italienischen Staat inzwischen wieder Geld. In den Jahren 2016 und 2017 hatte die Regierung das Institut vor dem Untergang retten müssen.

Das Institut bietet 23 neue eigene Aktien für je 10 Anteilsscheine der Mediobanca. Damit würde Mediobanca mit 12,2 Milliarden Euro bewertet, wenn die Aktienkurse zum Börsenschluss von Montag herangezogen würden. Die Marktkapitalisierung der Mediobanca beträgt derzeit etwa 13,4 Milliarden Euro, verglichen mit etwa 7,9 Milliarden Euro für Monte Paschi.

Die Übernahmeofferte ist der jüngste Schritt im Fusionspoker unter Banken. So bemüht sich der Börsenriese Unicredit um Banco BPM und ist zudem im großen Stil bei der deutschen Commerzbank eingestiegen. Banco BPM hatte im November ein Übernahmeangebot für den Vermögensverwalter Anima vorgelegt./mne/tav/mis