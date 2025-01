(neu: Analysten, Kurse)



GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Nach einem weiteren schwierigen Jahr soll es beim Labor- und Pharmazulieferer Sartorius nun wieder aufwärtsgehen. Für 2025 rechnet der Dax -Konzern mit einem profitablen, moderaten Wachstum oberhalb des Marktniveaus. Bereits das vierte Quartal lief mit einem stark angeschwollenen Auftragseingang für die Niedersachsen sehr erfreulich. Dank des Schlussspurts fielen die Zahlen für das Gesamtjahr besser aus als gedacht. Der im Sommer scheidende Konzernchef Joachim Kreuzburg sprach von einem "Trendwechsel". Die Börse zeigte sich hocherfreut.

Die Vorzugsaktie notierte am Nachmittag unangefochten an der Dax-Spitze mit gut 13 Prozent im Plus und knüpfte damit an ihre jüngste Erholung an. Seit dem Jahreswechsel hat der Kurs fast ein Drittel zugelegt. Allerdings hatte das Papier auch im vergangenen Jahr noch massiv eingebüßt.

Nach starken Jahren in der Corona-Pandemie hatten sich die Kunden ähnlich wie 2023 auch 2024 mit Investitionen größtenteils zurückgehalten und ihre noch gut gefüllten Lager abgebaut. Die Anteile der Tochter Sartorius Stedim Biotech gewannen unterdessen am Dienstag in Paris fast 12 Prozent auf 233 Euro und waren damit zurück auf dem höchsten Stand seit Mitte April 2024.

Analysten äußerten sich nach den Zahlen lobend, vor allem mit Blick auf die Bestellungen. Bernstein-Analystin Delphine Le Louet schrieb von einem "sehr starken" vierten Quartal für den Konzern. Ein solider Auftragseingang habe das Jahr 2024 gerettet. Für Metzler-Analyst Alexander Neuberger lässt Sartorius damit die Krise hinter sich. James Vane-Tempest von Jefferies erwähnte außerdem noch die Nettoverschuldung von Sartorius, der dynamische Verschuldungsgrad habe verringert werden können.

Konzernlenker Kreuzburg schaut inzwischen vorsichtig optimistisch nach vorn: "Die Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte und vor allem im Schlussquartal bestätigt unsere Einschätzung, dass die temporäre Nachfrageschwäche zum Ende kommt und die Branche schrittweise zu ihrem robusten, strukturell zu Grunde liegenden Wachstumstrend zurückkehrt", sagte er bei der Vorlage der vorläufigen Jahreszahlen am Dienstag in Göttingen.

Der Lagerabbau bei den Kunden sei weitgehend abgeschlossen, ergänzte er. Die Abnehmer müssten auch deshalb wieder mehr ordern, da viele der sterilen Produkte nur begrenzt lagerfähig seien. Den Nachfrageaufschwung spüre Sartorius vor allem bei den Verbrauchsmaterialien. Auch das Neugeschäft zeige gute Tendenzen, und in den USA und in Asien außerhalb China zögen die Geschäfte ebenfalls wieder an. Starke Wachstumsimpulse mit vielen neuen Medikamenten gingen vor allem von der Biopharma-Industrie aus, auf deren Bedarf sich Sartorius in den vergangenen Jahren zunehmend fokussiert habe.

Zu viel Zuversicht will Kreuzburg aber nicht versprühen, nachdem er im Sommer seine ursprünglichen Ziele für 2024 hatte kappen müssen. Das Wachstum des Marktes dürfte vorerst noch unterhalb des langjährigen Durchschnitts liegen, prophezeite er. Zudem bleibe das China-Geschäft schwierig; es dürfte in absehbarer Zeit nicht mehr zu früheren Wachstumsraten zurückkehren.

Mit einem voraussichtlich moderaten Umsatzwachstum sollen beide Konzernsparten in diesem Jahr den Markt immerhin überflügeln. Vor allem die größere Bioprocess-Sparte soll zum Wachstum beitragen. In diesen Bereich verkauft Sartorius Technologien für die Herstellung biopharmazeutisch hergestellter Medikamente. Die kleinere Sparte für Laborbedarf hinkt wegen der geringeren Ausgabefreudigkeit der Kunden etwa bei Geräten noch hinterher.

Konzernweit soll das bereinigte operative Ergebnis auch dank eines inzwischen abgeschlossenen Sparprogramms leicht stärker wachsen als der Erlös. Konkrete Ziele für 2025 will Sartorius nach dem ersten Quartal nennen.

Im Schlussquartal war bei Sartorius der Auftragseingang wechselkursbereinigt um gut ein Fünftel angezogen, auf Jahressicht übertraf er das Vorjahresniveau noch um fast elf Prozent.

Auch der Umsatz schwoll in den letzten drei Monaten an, sodass im Gesamtjahr der Erlös vorläufigen Berechnungen zufolge mit 3,38 Milliarden Euro nahezu stagnierte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kam in den zwölf Monaten bei 945 Millionen Euro heraus nach 963 Millionen Euro im Vorjahr. Damit fielen die Resultate besser aus als von Analysten im Schnitt erwartet. Der bereinigte Nettogewinn ging von zuvor 339 auf 280 Millionen zurück.

Sartorius profitierte dabei auch von dem gut 100 Millionen Euro schweren Sparprogramm, das angesichts der Schwierigkeiten eingeläutet worden war. So hatte der Konzern unter anderem interne Strukturen und Abläufe gestrafft und Personal abgebaut. Ein weiteres Programm werde es nicht geben, sagte Kreuzburg, an den Kosten im Einkauf könnte aber noch weiter gefeilt werden.

Nach einer jahrelangen Einkaufstour bekommt auch das Thema Übernahmen weniger Gewicht: Sartorius sei inzwischen gut aufgestellt und fokussiere sich auf organisches Wachstum, so Kreuzburg. Dabei sollen vor allem Partnerschaften helfen. Generell bleibe das Management Zukäufen jedoch nicht verschlossen und beobachte den Markt kontinuierlich.

"Wir investieren weiter sehr gezielt in neue Technologien, Innovationen und den Kapazitätsaufbau". Den letzten großen Zukauf hatte Sartorius im Jahr 2023 mit dem französischen Zell- und Gentherapiespezialisten Polyplus für mehr als zwei Milliarden Euro gestemmt.

Überdies baute das Unternehmen zuletzt seine weltweite Produktion aus, unter anderem an zwei Standorten in den USA. Damit habe Sartorius mit Blick auf eine womöglich künftig strengere US-Politik mit höheren Einführzöllen eine "gute Basis" und kein höheres Risiko im Vergleich zur Konkurrenz, betonte Kreuzburg. "Wir müssen nicht alles einführen und können für ein breites Portfolio direkt in den USA produzieren." Nun gelte es, die weitere Entwicklung abzuwarten./tav/lew/jha/