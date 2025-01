Trump 2.0 ist da, und die Märkte reagieren darauf in gewohnt emotionaler Manier. Wer am lautesten schreit, bekommt als Erstes recht, bis - die Realität einsetzt. Wie sieht es in Wahrheit beim Thema Energie aus? "Drill, baby, drill" - aber zu welchem Preis? Zunächst zum Erdöl: "Drill, baby, drill" soll also Unternehmen anheizen, an mehr Orten nach Erdöl und Erdgas zu suchen und zu fördern. Andererseits würde eine höhere Produktion aber auch ein größeres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...