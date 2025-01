Solidus Labs, der wegweisende Marktführer für anlageübergreifende Handelsüberwachung (Trade Surveillance) und Risikoüberwachung (Risk Monitoring), führt die ihrer Art nach erste Trade Surveillance Academy (TSA) ein, das öffentlich zugängliche Schulungsprogramm, das die Wissenslücke auf dem aufkommenden Gebiet der Handelsüberwachung schließen soll.

TSA wurde von Praktikern für Praktiker entwickelt und bietet eine umfassende, praxisnahe Schulung, die sich auf Erkenntnisse aus der realen Welt stützt. Angesichts strengerer Finanzvorschriften und zunehmender Fälle von Marktmissbrauch stehen Institute vor wachsenden Herausforderungen, ihre Teams mit dem nötigen Fachwissen auszustatten, um Manipulationsschemen über verschiedene Handelsplätze, Produkte und Anlageklassen hinweg zu bekämpfen. TSA von Solidus geht direkt auf diesen Bedarf ein, indem es Compliance-, Risiko- und Regulierungsbeauftragte mit robusten Schulungsinhalten ausstattet, um eine effektive Handelsüberwachung und Untersuchungen über alle Anlageklassen hinweg zu beaufsichtigen.

Ergänzend zu den umfangreichen Tools, Schulungen und dem Support, die in der Trade Surveillance-Plattform HALO von Solidus Labs enthalten sind, bietet das Professional Services (PS)-Team von Solidus maßgeschneiderte Premiumlösungen für Kunden an, darunter praxisnahe Schulungen zu Trade Surveillance-Untersuchungen. Das Professional Services-Team unterstützt Compliance-Teams jeglicher Größenordnung mit fortschrittlichen Dienstleistungen wie Lizenz- und Regulierungssupport, der Entwicklung von Richtlinien und Verfahren sowie der Feinabstimmung und Kalibrierung von Modellen. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Unterstützung von Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor bei On- und Off-Chain-Untersuchungen in den Bereichen Marktmissbrauch und Betrug unterstützt das Professional Services-Team von Solidus nun Kundenteams mit der Strategie, der Expertise und dem technischen Know-how, um Handelsüberwachungs- und Compliance-Programme effizient und effektiv zu operationalisieren.

"Durch die Trade Surveillance Academy und unsere Professional Services-Angebote schafft Solidus Labs eine Zukunft, in der Compliance-Fachleute mit dem Wissen, den Tools und dem Selbstvertrauen ausgestattet sind, um in ihrer Rolle erfolgreich zu sein", sagte Spiro Antonopoulos, Vice President of Professional Services Investigations bei Solidus Labs. "Diese Initiativen sind Teil umfassender Bemühungen, einen neuen Standard für Trade Surveillance-Verfahren in allen Anlageklassen zu setzen."

TSA bietet über 5 Stunden an Videovorträgen auf Abruf, interaktive Bewertungen und Tests sowie ein Abschlusszertifikat. Das Programm ist öffentlich zugänglich und wird von erfahrenen Experten geleitet, die über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Handelsüberwachung, Compliance und Marktintegrität verfügen. TSA vermittelt Fachleuten die praktischen Fähigkeiten und Qualifikationen, die sie benötigen, um sich in der komplexen Regulierungslandschaft von heute zurechtzufinden.

Über Solidus Labs

Solidus Labs ist der wegweisende Marktführer für anlage- und produktübergreifende Handelsüberwachungs- und Risikoüberwachungslösungen, der traditionelle und digitale Vermögensmärkte miteinander verbindet. Solidus genießt das Vertrauen von Institutionen und Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt und bietet modernste Erkennungstechnologien, die auf den dynamischen und fragmentierten Kryptomärkten entwickelt wurden, um Marktmissbrauch zu erkennen und zu verhindern. Solidus verfolgt einen innovativen und flexiblen Ansatz und versetzt Compliance-Teams in die Lage, neuen Bedrohungen stets einen Schritt voraus zu sein und den Handel über jede Plattform, jede Anlage und jedes Produkt hinweg, selbst bei den komplexesten Strategien, souverän zu überwachen.

