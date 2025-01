Köln (ots) -Der WDR setzt ab Mittwoch, 29. Januar, drei Thementage zu den drängendsten Fragen und Sorgen der Menschen in Nordrhein-Westfalen vor der Bundestagswahl. Die WDR Thementage beschäftigen sich mit Migration, Krieg und Frieden sowie Wirtschaft und Wohlstand.Der WDR als Plattform für Dialog und VielfaltDie WDR Thementage basieren auf den Ergebnissen der NRW-weiten Befragung "Deutschland, wo brennt's?", an der mehr als 7000 Menschen teilgenommen haben. Ihre Perspektiven und Ideen stehen im Mittelpunkt der Berichterstattung. Die Thementage werden im WDR Fernsehen, im Hörfunk und online begleitet - in der App WDR aktuell, auf wdr.de und in den sozialen Netzwerken.Die Reihe startet am Mittwoch (29.1.) mit dem Thementag Migration. Viele Menschen haben in der WDR-Befragung ihre persönlichen Sorgen und Ängste, aber auch konstruktive Ideen und Initiativen geschildert. Exemplarisch greifen etwa das WDR 5 Morgenecho, die Aktuelle Stunde und 1Live diese Schilderungen auf:Alexandra aus Lünen fühlt sich unsicher, wenn sie abends in ihrer Stadt allein durch die dunklen Straßen läuft. Menschen aus Kriegsgebieten helfen? Ja, unbedingt, findet sie. Aber nicht den Menschen, die sich bei uns schlecht benehmen. Auch wenn Alexandra oft Angst hat, das offen zu äußern: Sie macht sich Sorgen um die Werte in unserem Land. WDR 5 Morgenecho, 6:05 - 9:45 Uhr.Ahmet aus Düsseldorf lebt und arbeitet seit vielen Jahren in Deutschland. Er hat Angst vor Übergriffen gegen Menschen mit Migrationshintergrund - vor allem hat er Angst um seine Frau und die zwei Kinder. Und das, obwohl seine Tochter Kommissarin bei der deutschen Polizei ist. Aktuelle Stunde, 18:45 -19:30 Uhr, WDR Fernsehen.Welche Hürden gibt es, um die eigene berufliche Qualifizierung auf dem deutschen Arbeitsmarkt anerkennen zu lassen? Darüber spricht 1LIVE mit einer jungen Türkin, die jetzt in Deutschland lebt. Aber auch über die Sorgen der Hörerinnen und Hörer vor wachsender Kriminalität und darüber, wie berechtigt diese Sorgen sind. 1Live Morningshow, 5:00 bis 10:00 Uhr."Heroes" nennen sich die jungen Männer mit Migrationsgeschichte, die andere Jugendliche darin unterstützen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. In Schulklassen geben sie Workshops, in denen Jugendliche in einem geschützten Raum über Identität, Ehre, Gewalt, Rassismus und Gleichberechtigung diskutieren können. www.tiktok.com/@nicetoknow.Die weiteren WDR Thementage:Krieg und Frieden (5. Februar): Rüstungsexporte, Friedensverhandlungen, Kriegsangst - außenpolitische Themen spielen eine große Rolle bei dieser Bundestagswahl. Das spiegeln auch die Rückmeldungen in der WDR-Befragung. Wie viel sind wir als Gesellschaft bereit zu leisten für unsere Sicherheit?Wirtschaft und Wohlstand (12.Februar.): Unternehmerinnen und Unternehmer schildern in der WDR-Befragung "Deutschland, wo brennt's?" ein Gefühl der Ohnmacht zwischen Bürokratie, globalem Wettbewerb und Konjunkturflaute. Andere sprechen über die Angst vor drohendem sozialem Abstieg und Arbeitslosigkeit. Und was bedeutet die Inflation beim Einkaufen für eine ganze Familie?Text: WDR Newsroom / WDR KommunikationBild:Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5959091