Hamburg (ots) -Kochen ist die ultimative "Green Flag" in Deutschland, sagen 83 % der Singles zwischen 18 und 27 Jahren laut einer unabhängigen Studie¹. Über die Hälfte der Befragten (56 %) würde sich eher mit jemandem auf einer Dating-App verabreden, der Kochkenntnisse hat oder ein Interesse am Kochen zeigt, während ein Drittel (33 %) es nicht einmal in Betracht ziehen würde, jemanden zu daten, der nicht kochen kann.Kochen gehört zu den Hauptinteressen, die Deutsche anziehend finden, neben Sportlichkeit (81 %) und guter Hautpflege (84 %). Astrologie (33 %), das ausschließliche Lesen von Sachbüchern (31 %) und das frühe Aufstehen um 5 Uhr morgens (29 %) hingegen rangieren am unteren Ende der Liste attraktiver Hobbys.Die neue Umfrage, die gemeinsam von dem globalen Lebensmittelexperten Knorr und Tinder®, der weltweit am häufigsten heruntergeladenen Dating-App, in Auftrag gegeben wurde, ergab, dass 34 % der Befragten eine Mahlzeit gekocht oder kochen gelernt haben (29 %), um ein Date zu beeindrucken. Die Mühe lohnt sich, denn ganze 67 % der Singles sind eher bereit, sich nochmals mit jemandem zu verabreden, der ein leckeres Gericht gekocht hat.Studie beleuchtet Rolle von Kochfähigkeiten in der PartnersucheUm die Deutschen bei ihrer Partnersuche zu unterstützen, bringt Knorr Schwung in die Küche und startet die Kampagne UnlockYourGreenFlag. Diese nutzt die Kraft des Kochens, um Singles zusammenzubringen. Während viele sich mit "Red Flags" konfrontieren, stellt das Kochen eine verlässliche "Green Flag" dar. Daher ermutigt Knorr Singles, ihre Leidenschaft fürs Kochen zu zeigen und diese in ihr Dating-Profil einzubauen.Die von Knorr und Tinder® durchgeführte Studie legt die entscheidenden Faktoren für eine erfolgreiche Partnerschaft offen, beginnend mit der Bedeutung guter Kochfähigkeiten. Laut der Befragung sehen 39 % der Singles in gutem Kochen einen Ausdruck von Kreativität, 44 % interpretieren es als Zeichen der Fürsorge für andere und 36 % werten es als Beweis für handwerkliches Geschick.Was kulinarisch überzeugt - und was abschrecktAls attraktivste Kochfähigkeiten wurden kreative Rezeptideen (44 %) und die persönliche Note in einem Rezept (45 %), sowie gute Schneidetechniken (39 %) gewählt, während Salt Bae Würztechniken (17 %) und Flambieren (15 %) eher abschreckend wirken und ganz unten auf der Liste stehen.Aber Singles seien gewarnt: Die Knorr-Umfrage ergab, dass 17 % der Deutschen zugeben, dass sie in Bezug auf ihre Kochkünste übertreiben oder lügen (15 %), um potenzielle Verehrer:innen zu beeindrucken, während (16 %) sogar schon so weit gegangen sind, dass sie Gerichte in einem Restaurant oder Geschäft gekauft und als ihre eigenen ausgegeben haben.Wenn es darum geht, was man kochen sollte, stehen Lieblingsgerichte wie Steak (25 %) oder Spaghetti Bolognese (25 %) an der Spitze der Befragten. Mikrowellengerichte (38 %), ungewürzte Speisen (32 %) und zerkochte Pasta (22 %) waren die größten No-Gos für ein Date. Und Fertiggerichte aus dem Ofen sind auch nicht besser, wie 27 % der Befragten angaben.Devyn Simone, Tinders Beziehungsexperte, sagt: "Unsere aktuelle Green Flags-Studie zeigt, dass das Dating schwieriger geworden ist. In einer Zeit, in der man das Gefühl hat, von Red Flags umgeben zu sein, sehnen sich die Menschen nach etwas Positivem und Universellem - wie dem Kochen. Es ist mehr als nur eine Fertigkeit; es ist eine Möglichkeit, Beziehungen aufzubauen, Kreativität auszudrücken und sich um andere zu kümmern. Es ist also keine Überraschung, dass sich Singles der Küche zuwenden, um neue Kontakte zu knüpfen."Julia Wilde, Marketing Director Knorr DE & AT, sagt: "Unter dem Motto UnlockYourGreenFlag setzt sich Knorr dafür ein, Kochen als universelle Green Flag in den Vordergrund zu rücken. Unsere Studien zeigen, dass bereits die Erwähnung von Kochen als Interesse oder Fähigkeit in einem Dating-Profil ausreichen kann, um potenzielle Partner:innen zu beeindrucken. Da Essen als universelle Sprache der Liebe gilt, ist es nur logisch, dass etwas so Grundlegendes wie Kochen genügt, um Begeisterung zu entfachen. Wer also auf der Suche nach Liebe ist - oder einfach nur nach jemandem, der neue Rezepte probiert -, sollte in Erwägung ziehen, Kochen in seinem Dating-Profil zu erwähnen."Im Rahmen der UnlockYourGreenFlag-Initiative kooperiert Knorr mit Expert:innen aus den Bereichen Kochen und Dating, um hilfreiche Ratschläge für die Küche und das Alltagsleben zu teilen. Ziel ist es, Singles in Deutschland durch die Begeisterung für das Kochen zusammenzubringen. Unter dem Hashtag UnlockYourGreenFlag lässt sich ab die Kampagne von Knorr ab dem 24. Februar auf TikTok verfolgen.¹ Die Umfrage wurde von dxcx unter alleinstehenden Personen der Generation Z (18-27 Jahre) in 6 Ländern durchgeführt. Als Singles wurden diejenigen definiert, die nicht in einer Beziehung sind und aktiv daten. Personen der Generation Z, die Single sind, aber nicht aktiv daten, wurden von der Umfrage ausgeschlossen. Die Datenerhebung fand zwischen dem 27. Dezember 2024 und dem 8. Januar 2025 statt. Die Stichprobengröße betrug 1005 Personen.Pressekontakt:Marie Gonthermgonther@webershandwick.comOriginal-Content von: Knorr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55039/5959102